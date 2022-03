“La pandemia non è finita ma la fase dell’emergenza sì, perché larga parte della popolazione è immunizzata e protetta dalle forme gravi di malattia, anche se meno dal contagio. Ora possiamo gestire con strumenti ordinari una cosa che resta seria“. E’ questa la ragione per cui come afferma, in un’intervista alla Stampa, Sergio Abrignani, immunologo della Statale di Milano e componente del Cts – il governo ha deciso la fine fra qualche settimana delle misure restrittive che hanno segnato la nostra vita per oltre due anni, nonostante un significativo incremento della circolazione del virus. Ci sarà una quinta ondata? E “chi può dirlo – risponde Abrignani – Questo è un virus nuovo e imprevedibile. Quello che possiamo fare è continuare a monitorarlo bene per intervenire se serve. Ma generalmente con la bella stagione i virus respiratori si attenuano. Speriamo sia così anche in questo caso“.

E sulla possibilità di togliere, dal primo maggio, le mascherine al chiuso? Abrignani risponde: “Obbligo o non obbligo io al chiuso continuerò a portarla. Arrivando l’estate e vivendo molto all’aperto tutto sarà più facile, ma ora al chiuso di una sala piena, con un ricambio d’aria relativamente basso, non penso che togliersela sia una buona idea“. Insomma, ci apprestiamo ad uscire fuori dal tunnel, ma con attenzione, visto che il virus non molla la presa.

E non la molla anche in Basilicata, dove da giorni c’è un alto numero di contagi che ha riportato il numero totale dei positivi di nuovo abbondantemente sopra i 20 mila, soglia da cui eravamo scesi da oltre un mese (dal 12 febbraio per l’esattezza).

Anche oggi, infatti, il comunicato della task force oltre a segnalare un nuovo decesso (un persona residente di Marsicono Nuovo) riferisce che sono stati riscontrati 1.007 nuovi positivi su 4.048 tamponi processati, con una incidenza sempre molto alta del 24,88%, superiore al 24,20% della giornata precedente e al 21,50% della settimana scorsa. 545 sono stati i guariti.

Risalgono anche i ricoveri totali da 87 a 93 (54 al San Carlo e 39 al Madonna delle Grazie), di cui sempre tre in terapia intensiva (2 a Potenza e 1 a Matera).

Ecco il testo integrale del comunicato:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 18 marzo, sono state effettuate 705 vaccinazioni. A ieri sono 467.656 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 440.388 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,6 per cento) e 347.545 (62,8 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.255.712 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 93 le persone ricoverate: 54 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 39 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 4.048 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1007 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 405 guarigioni.

Inoltre, si è registrato il decesso di una persona residente a Marsico Nuovo.”

Sulla scorta degli ulteriori dati deducibili dal comunicato serale ( bollettino covid basilicata del 19-3-2022) si evince che, dei nuovi 982 positivi residenti (635 nel potentino e 347 nel materano): 133 sono stati riscontrati a Matera, 130 a Potenza, 45 a Melfi, 27 a Pisticci, 24 a Avigliano, Rionero in Vulture e Tito, 23 a Nova Siri e Venosa, 22 a Policoro, poi via via in altri comuni con numeri inferiori.

Tenuto conto, inoltre, delle 405 guarigioni (397 residenti) il numero totale dei positivi in regione risale ancora sino a 20.680.