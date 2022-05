Il report odierno della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 21 maggio 2022) è una ulteriore conferma del trand positivo che contempla: nessun decesso, discesa dei ricoveri e del totale dei positivi in regione.

Infatti, i ricoveri totali calano ancora da 71 a 68 (39 al San Carlo e 29 al Madonna delle Grazie), di cui sempre solo uno in terapia intensiva a Potenza.

Inoltre, tenuto conto dei 305 guariti (303 residenti) superiori ai nuovi casi che riportiamo a seguire, il totale complessivo degli attuali positivi in regione scende ulteriormente -per il sesto giorno- da 28.668 a 28.589.

I 232 nuovi casi (224 i residenti) riscontrati su 1.296 tamponi processati nella giornata di ieri, corrispondono ad una una incidenza del 17,90% rispetto al 20,20% del giorno prima e al 22,31% della settimana appena conclusa.

I 224 nuovi positivi residenti (142 nel potentino e 82 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (37), Matera (27), Brienza (9), Policoro (8), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Oggi, inoltre, è stato fornito anche il dato relativo alle vaccinazioni effettuate in Basilicata dal 14 al 20 maggio che sono state in tutto 1.127. Al momento, dunque, l ‘84,6% dei lucani ha effettuato la prima dose, il 79,9% due dosi e il 64,5% tre. Solo lo 0,8% (4.246) la quarta.

E sempre oggi dal report settimanale diffuso dall’Istituto superiore di Sanità (Iss) sulla sorveglianza epidemiologica di Covid-19 e l’efficacia vaccinale, si apprende che l’efficacia del booster del vaccino, nel periodo di prevalenza Omicron, nel prevenire il contagio è pari al 58% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster rispetto ai non vaccinati. Percentuale che si attesta al 44% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, al 34% tra i 91 e 120 giorni e al 46% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. Dal report emerge, inoltre, che chi ha fatto il booster ha un rischio inferiore dell’88% di ammalarsi in modo grave rispetto ai non vaccinati, del 70% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, del 69% con ciclo completo da 91 e 120 giorni, e del 71% tra chi ha completato la vaccinazione da oltre 120 giorni.