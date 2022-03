Uno studio condotto su circa 160mila parti in Svezia e Norvegia (includeva 157.521 parti, verificatisi in Svezia e Norvegia tra il 1 gennaio 2021 e il 15 gennaio 2022) ha determinato che il vaccino Covid in gravidanza non comporta rischi per la salute del feto. I dettagli della ricerca “Association of SARS-CoV-2 Vaccination During Pregnancy With Pregnancy Outcomes” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica JAMA, rilevano che non è stato riscontrato alcun (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2790608#:~:text=Conclusions%20and%20Relevance%20In%20this,risk%20of%20adverse%20pregnancy%20outcomes.) incremento statistico nelle probabilità di parto prematuro, ritardo nella crescita, morte alla nascita e altre condizioni nei piccoli nati da donne vaccinate contro il coronavirus SARS-CoV-2 rispetto a quelli partoriti da donne non vaccinate. In parole semplici, il vaccino anti Covid risulta sicuro durante la gestazione e non determina conseguenze per il feto.

Venendo ai dati del bollettino odierno in Basilicata, si apprende di un decesso (un 84enne residente a Lagonegro) e dei ricoveri ospedalieri che salgono da 101 a 104 (49 al San Carlo e 35 al Madonna delle Grazie), mentre quelli in terapia intensiva rimangono fermi a tre (1 a Potenza e 2 a Matera).

Sebbene i nuovi positivi rimangano in numero elevato (945), continua a calare la loro incidenza rispetto ai tamponi processati (4.056), che oggi si attesta al 23,30% (negli ultimi tre giorni era stata: 24,80%, 25,65%, 26,23%) e scende anche sotto il dato medio della settimana scorsa che, lo ricordiamo, è stato del 24,62%.

Un buon segnale che speriamo si confermi nei prossimi giorni, ma ecco il testo integrale del comunicato della mattina.

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 24 marzo, sono state effettuate 363 vaccinazioni.

A ieri sono 467.780 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 440.798 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 349.647 (63,2 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.258.404 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 104 le persone ricoverate: 59 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 45 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 4.056 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 945 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 564 guarigioni.

Inoltre, è stato registrato il decesso di 1 persona residente a Lagonegro.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”

===========&&&&&&&&&&&&==============

Ed ecco, sulla scorta del bollettino pomeridiano (bollettino covid basilicata del 25-3-2022) gli ulteriori dati da cui si evince che, dei nuovi 920 positivi residenti (629 nel potentino e 291 nel materano): 159 sono stati riscontrati a Potenza, 131 a Matera, 39 ad Avigliano, 38 a Melfi, 21 a Irsina, Policoro e Picerno, 18 a Bernalda e Venosa, 17 a Pignola, poi via via in altri comuni con numeri inferiori che potete consultare sul file allegato.

Tenuto conto, quindi dei 564 (556 residenti) guariti, il numero totale dei positivi attuali nella nostra regione è salito da 23.301 a 23.664.