Va bene così. Per dirla con Vasco Rossi. Anche ieri, sabato 20 giugno, sono risultati tutti test negativi i 330 test effettuati in Basilicata. I casi pertanto sono sei…in attesa di contarli sulle dita di una mano.

La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 20 giugno, sono stati effettuati 330 test per l’infezione da Covid – 19, risultati tutti negativi. Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la restano 6, come ieri. Ai 6 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 366 guariti; 1 paziente di Gravina in Puglia riscontrato dall’Asm; 2 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare; 3 pazienti, uno residente a Torino e due in Comuni della Lombardia, tutti in isolamento domiciliare in Basilicata; 1 paziente, conteggiato in Veneto perché lì diagnosticato e dichiarato guarito in seguito a doppio tampone negativo, risultato positivo al tampone di rientro e attualmente in isolamento in Basilicata. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 37.305 tamponi, di cui 36.886 risultati negativi. Attualmente nelle strutture ospedaliere lucane è ricoverata 1 sola persona, che si trova nel reparto di pneumologia dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. I lucani in isolamento domiciliare sono 5. Nella giornata di domani non verrà rilasciato il consueto aggiornamento per problemi tecnici. Il prossimo aggiornamento sarà diffuso martedì 23 giugno, alle ore 12,00.