Secondo la Infectious Diseases Society of America, la veloce diffusione della variante Delta porta la soglia per l’immunità di gregge oltre l’80% e potenzialmente quasi il 90%. Dunque, una soglia “molto più alta” rispetto alle precedenti stime dal 60% al 70%, in quanto questa mutazione del Covid è due volte più trasmissibile dell’ originale.

Ricordiamo che con l’espressione immunità di gregge (o immunità di gruppo) si intende quel fenomeno per cui, una volta raggiunto un livello di copertura vaccinale (per una determinata infezione) all’interno della popolazione, si possono considerare al sicuro anche le persone non vaccinate.

In Italia, secondo il report del governo, aggiornato alle 6.09 di oggi, il totale delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 33.183.256, il 61,44 % della popolazione over 12. Dunque ancora lontani dall’obiettivo. E ancora più in ritardo è la Basilicata che è indietro al dato nazionale di ben 13 punti.

Infatti “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 3 agosto, sono state effettuate 5.034 vaccinazioni. A ieri sono 360.689 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (65,2 per cento) e 264.911 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (47,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 625.600 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 480 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 53 (fra i quali 50 relativi residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Nella stessa giornata sono state registrate 23 guarigioni, 22 delle quali relative a residenti in Basilicata.”

Come si vede, in base ai dati di questo iniziale comunicato completato dal report delle schede che trovate più avanti, si registra anche oggi un ulteriore significativo incremento dei contagi, con una incidenza positivi/tamponi che oggi sale ancora più su, all’11,04%, rispetto all’8,50% del giorno precedente e quasi il triplo di quella riferita ai tamponi processati nell’intera settimana appena conclusa che è stata del 4,81%, con il totale dei positivi in Basilicata (anche tenuto conto delle 22 ulteriori guarigioni) che rompe la barriera degli 800: salendo ad 806.

L’unico dato positivo è che rimangono fermi a 20 i ricoveri totali e ad uno quelli in terapia intensiva e, soprattutto, non c’è alcun decesso.

I nuovi casi riguardano: Castelgrande (15), Scanzano Jonico (6), Matera (5), Pescopagano (4), Melfi (3), poi (come da elenco in tabella sottostante) altri comuni con meno casi, tra cui Potenza con uno.

NB. La Regione su queste tabelle continua ad indicare un tasso di positività (10,4%) calcolato tra due valori non omogenei, ovvero tra il totale dei tamponi rapportato a quelli positivi dei soli residenti.