Secondo quanto si apprende dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, l’indice di trasmissibilità Rt risale a 0,83 rispetto allo 0,75 della scorsa settimana e sale anche l’incidenza dei casi Covid che, questa settimana, si attesta a 510 per 100mila abitanti rispetto a 433 per 100mila della settimana precedente. .

Una situazione che non accenna a stabilizzarsi, dunque, così come emerge da giorni anche in Basilicata dove, in base al comunicato odierno, sono 733 i nuovi positivi su 3.099 tamponi processati con una incidenza che sale al 23,65% rispetto al 21,93% del giorno precedente e sempre di molto superiore al dato settimanale ultimo che è stato del 18,37%.

E ci sono anche cinque decessi che si registrano oggi: si tratta di tre uomini, di 71, 75 e 87 anni, residenti rispettivamente a Brienza, Potenza e Lavello, e due donne, di 74 e 84 anni, di Pisticci e Moliterno (il decesso di quest’ultima risale all’8 marzo).

I ricoveri da 94 scendono a 91 (57 al San Carlo e 34 al Madonna delle Grazie) di cui nessuno in terapia intensiva.

Sempre alte le guarigioni che oggi sono 938).

Ed ecco il testo integrale del primo comunicato di giornata:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 10 marzo, sono state effettuate 525 vaccinazioni.

A ieri sono 467.474 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 439.153 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,4 per cento) e 343.530 (62,1 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.250.183 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 91 le persone ricoverate: 57 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui nessuno in terapia intensiva, e 34 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuno in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.099 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 733 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 938 guarigioni.

Inoltre, sono stati registrati 5 decessi relativi a 1 persona residente a Brienza, 1 persona residente a Potenza, 1 persona residente a Lavello, 1 persona residente a Pisticci e 1 persona residente a Moliterno.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”