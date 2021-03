Il cineturismo continua ad essere una carta con tante potenzialità e opportunità e il Gal Start 2020 continua a lavorare su questa giusta intuizione nata ormai alcuni anni fa e consolidatasi nel corso del tempo.

Infatti, anche in tempi di pandemia, proseguono le attività del progetto “Basilicata Cineturismo Experience+”, promosso dai Gal Start 2020 e la Cittadella del Sapere.

Sono molteplici le iniziative che mettono in sinergia cinema, cultura, turismo e autenticità, ponendo al centro l’esperienza cinematografica per la valorizzazione e la promozione del territorio. Il progetto nato in forma sperimentale nel 2014 si è strutturato negli anni, puntando sulle specificità e sulle risorse territoriali, ottenendo così un favorevole riscontro da parte di attori pubblici e privati. In particolare la Regione Basilicata non ha mancato di supportare la nuova progettualità inserita nel PSR Basilicata 2014 – 2020 nell’ambito della sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader” e denominata appunto “Basilicata Cineturismo Experience+”.

«Oggi il progetto – dichiara il presidente del Gal Start 2020, Leonardo Braico – si configura come prodotto turistico culturale, in grado di promuovere e commercializzare non solo i set cinematografici, ma l’esperienza complessiva del turista-viaggiatore: dai prodotti locali, alle bellezze artistiche e culturali, all’ospitalità». L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19 non ha fermato le attività di programmazione in prospettiva futura. Anzi, proprio la natura stessa del progetto che punta a valorizzare borghi e parchi naturali della Basilicata, ben si colloca nella dimensione di una proposta di accoglienza incentrata sul turismo esperienziale e sul fascino di paesaggi incontaminati.

La scelta di promuovere i “Luoghi del cinema” resi famosi da celebri registi come Pasolini, Rosi, Tornatore, Gibson e tanti altri ha trovato una fertile articolazione territoriale mediante la selezione di Movie Point con lo scopo di erogare Movie Tour a misura di turista, alla scoperta delle location lucane, oltre alla realizzazione, di prossima attuazione, di una serie web in grado di declinare il racconto a nuovi target e mercati e ad incentivare, anche con studi e analisi ulteriori forme di progettualità a livello nazionale.