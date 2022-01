E’ un fine settimana questo in Basilicata funestato da un alto numero di decessi. Al Madonna delle Grazie di Matera sono stati tre: un uomo di Pomarico, non vaccinato, una donna della città dei Sassi, anche lei senza vaccinazione e un uomo di Accettura, con doppia dose di vaccino, mentre al San Carlo di Potenza, a perdere la vita nelle scorse ore sono stati due uomini, rispettivamente di 69 e 76 anni (uno di Venosa e l’altro di Senise, entrambi non vaccinati) che si vanno ad aggiungere all’ulteriore decesso avvenuto sabato e relativo ad una donna di Anzi di 79 anni ricoverata in Pneumologia sempre del “San Carlo”. Sono state dunque ben 13 le vittime di questi ultimi sette giorni che portano a 658 quelli dall’inizio della pandemia.

Un fine settimana che ha, però, anche registrato un record assoluto di vaccinazioni in regione con le 8.197 dosi iniettate nella sola giornata di sabato e con la crescita sia delle prime dosi che delle vaccinazioni nella fascia dai 5 agli 11 anni, a cui si sono aggiunte le 3.530 inoculate domenica.

Notizia importante -quest’ultima- in una regione che ancora fatica per raggiungere i livelli di copertura nazionali e nel momento in cui, sia il report esteso dell’ISS (https://giornalemio.it/cronaca/iss-in-terapia-intensiva-non-vaccinati-sono-38-volte-di-piu-dei-vaccinati-con-3-dose/) che il virologo italo americano Anthony Fauci nell’intervista di ieri sera sui Rai3, (https://giornalemio.it/cronaca/anthony-fauci-il-vaccino-funziona-contro-tutte-le-varianti/) sottolineano l’importanza di questa arma nell’evitare le conseguenze più gravi rispetto a questo virus con cui sembra saremo costretti a convivere per lungo tempo.

Come ogni lunedì forniamo il dato dell’incidenza dei positivi della settimana (5.024) sui tamponi processati (15.782) che questa volta è stato del 31,89%, di poco ma inferiore al 32,82% registrato la settimana precedente.

I ricoveri ospedalieri, rispetto agli 89 di venerdì, sono ora 90 (49 a Potenza e 41 a Matera), di cui 2 in terapia intensiva. Erano 95 sabato, sono calati purtroppo per i cinque decessi.

Ed ecco a seguire il comunicato relativo ai soli dati di ieri:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 16 gennaio, sono state effettuate 3.530 vaccinazioni. A ieri sono 455.859 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (82,4 per cento), 417.909 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (75,5 per cento) e 235.571 (42,6 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.109.339 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 90 le persone ricoverate: 49 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 41 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 618 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 145 (e di questi 141 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 276 guarigioni, di cui 254 relative a residenti.

Inoltre, sul bollettino odierno sono riportati 5 decessi relativi a persone residenti a Venosa, Senise, Accettura, Matera e Pomarico.”

E’ nonostante si continui a scrivere che: “Il bollettino quotidiano con i dati riassuntivi sarà consultabile dopo le ore 14,00 di oggi collegandosi alla pagina web: https://bit.ly/3fLEgGd.” è evidente che per le tabelle bisognerà attendere chissà quanto, considerato che questo primo comunicato è stato pubblicato alle 14,43.

Per cui, come purtroppo accade spesso, completeremo la pubblicazione dei dati non appena queste tabelle che oggi sono cumulative del sabato e della domenica saranno rese disponibili.

…ed eccole, infine, le tabelle da cui non è che si evincano molte certezze (Si riportano, infatti, 95 ricoverati mentre nel comunicato precedente se ne riportano 90. Si riportano 13.740 positivi totali, quando: aggiungendo ai 13.409 di venerdì gli 861 nuovi casi riportati nel fine settimana, sottraendo i 6 decessi e le 534 guarigioni, il totale è 13.730), ma comunque si apprende che: