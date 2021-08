Questa pandemia del tutto straordinaria ha reso chiaro che le soluzioni medico scientifiche e le conseguenti scelte di tipo amministrativo siano un work in progress, per cui ricercare-pretendere certezze granitiche è semplicemente un esercizio stupido, prima che inutile. Questo è stato evidente per le terapie che si sono sperimentate sul campo, lo è per i vaccini realizzati con una tempistica inimmaginabile sia sulla loro scala di efficacia che sulla durata della protezione. Forse non si è rivendicato abbastanza questa verità da parte di chi è al governo, alimentando spesso dubbi e incertezze, nonchè fornendo colpevole benzina ai no vax. Occorre ora sburocratizzare la gestione della pandemia. Quanto tempo deve durare il green pass? Mica può essere uguale per tutti solo perchè è scritto in un provvedimento. Chi è guarito dal covid e chi si è vaccinato hanno la stessa validità di protezione? E la già paventata terza dose, in base a che cosa la si stabilirà? Non possono certo essere le case produttrici a decidere per ovvie evidenti problematiche di conflitto di interesse. Servirà mettere in campo misurazioni sulla capacità soggettiva di rispondere ad un eventuale nuovo attacco del virus, gli anticorpi in essere, la memoria del sistema immunitario. E’ una risposta più articolata quella che serve per dare forza a questa nuova fase di difesa da questo virus.

Qualche cosa sembra muoversi in questa direzione, leggendo le parole che il presidente del Consiglio superiore di sanità, nonché coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli ha detto in una intervista all’Avvenire nella quale anticipa la possibilità di un prolungamento della durata del green pass (che al momento è valido per 9 mesi). Secondo Locatelli è “ragionevole” pensare ad un allungamento dei tempi, anche se occorre “riflettere e valutare i dati sulla risposta anticorpale ai vaccini”. Probabile anche il ricorso alla terza dose del vaccino, da subito per gli immunodepressi, poi per i fragili per età anagrafica e patologie concomitanti: “È in atto una valutazione accurata delle evidenze disponibili rispetto alla durata della protezione conferita dalla vaccinazione e sulla scorta di questi dati si deciderà se e quando somministrare la terza dose”. Bene. Vedremo.

Nel mentre, secondo l’ultimo aggiornamento del report vaccini del Ministero (dati alle 6,11 di oggi) sono 35.947.511 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale pari al 66,56 % della popolazione over 12 mentre in Basilicata “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 18 agosto, sono state effettuate 3.576 vaccinazioni. A ieri sono 382.852 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (69,2 per cento) e 301.328 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (54,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 684.180 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 1.166 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 68 (e tra questi 62 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Nella stessa giornata sono state registrate 31 guarigioni (di cui 30 relative residenti in Basilicata).”

Da questo primo comunicato e dalle ulteriori tabelle che pubblichiamo a corredo di questo articolo, si evince che l’incidenza dei positivi riscontrati in giornata rispetto al totale dei tamponi processati è del 5,83%, in calo rispetto al 6,81% del giorno precedente ed anche a quello dell’intera settimana appena conclusa che è stato del 6,56%, mentre il totale dei positivi attuali in Basilicata (tenuto conto delle 30 ulteriori guarigioni) sale a 1.223.

Per quanto riguarda i ricoveri totali per covid risalgono dai 34 di ieri ai 37 di oggi e quelli in terapia intensiva passano da 1 a 2.

I nuovi positivi riguardano: Senise (9), Matera (5), poi altri comuni (come da elenco nella tabella sottostante) con meno casi, tra cui Potenza (1).