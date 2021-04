E’ un classico, passeggiando per la città, vedere persone che dinanzi al bar bevono un caffè, una birra (ovviamente senza mascherina) e nel mentre parlano fra loro a breve distanza. Ma questo è la classica situazione in cui potrebbe avvenire la trasmissione del virus. A ricordarcelo, ancora una volta, è Massimo Galli (ospedale Sacco di Milano): “Nei bar bisognerebbe prendere il caffè e portarselo fuori. Ma se vediamo gli assembramenti fuori dai bar in qualsiasi momento nelle nostre città, con persone che bevono senza mascherina, sono situazioni che vanificano il discorso che non ci sia rischi all’aperto. Se le persone si parlano addosso, il virus può tranquillamente diffondersi e queste varianti sono in grado di diffondersi più delle altre. Le indicazioni sanno molto di ‘liberi tutti’ e di ‘arrangiatevi’, mi auguro che la popolazione sappia comportarsi in maniera responsabile“. Insomma, facciamole le cose che riteniamo giusto fare, ma cerchiamo di stare attenti per non beccarci questo maledetto.

Anche perchè sono un paio di giorni che stiamo registrando qualche segnale confortante in Basilicata e dobbiamo cercare/sperare di consolidare. Infatti, anche dai dati diffusi oggi dalla task force, relativi ai tamponi molecolari processati nella giornata di ieri, 26 aprile, come il giorno precedente si rileva un numero bassissimo di positivi rispetto ai tamponi, con una incidenza giornaliera positivi/tamponi che rimane bassa, a livelli non immaginabili, ovvero al 4,85% dopo il calo verticale di ieri al 3,91% dall’11,43% del giorno prima. Dati che giungono dopo che è scesa anche l’incidenza settimanale al 9,65% rispetto al 12,42% di quella precedente. Rimangono anche stabili i ricoveri totali . Speriamo bene e di poter continuare a dover comunicare dati così buoni. Unica brutta nota sono i quattro decessi.

E allora, venendo ai numeri, su 1.939 tamponi molecolari, sono stati rilevati 94 positivi (86 i residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi che dicevamo prima, inferiore persino a quello nazionale che è del 5,8%.

I pochi nuovi positivi di oggi riguardano Potenza con 18 casi, Lavello con 9, quindi Matera e Grassano con 7, poi via via gli altri comuni con numeri più bassi.

Anche oggi, purtroppo, si registrano -come dicevamo-ben quattro decessi, mentre i ricoveri totali rimangono fermi ai 176 di ieri e del giorno precedente, così come quelli in terapia intensiva che rimangono fermi ai 10 di ieri (4 Pz, 6 Mt).

Infine, i guariti sono 91 i guariti della giornata (tutti residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che si attesta a 5.820.

A seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 27 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 26 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 318.678

Tamponi totali negativi n. 292.657

Persone testate n. 186.246

Tamponi molecolari di giornata n. 1.939

Test antigenici totali 14.147

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 94

Tamponi negativi n. 1.845

RICOVERATI N. 176

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 33

Medicina d’Urgenza n. 10

Medicina Interna Covid n. 15

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 37

Pneumologia n. 20

Medicina Interna Covid n. 16

Terapia Intensiva n. 06

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 91

DECESSI TOTALI N. 04

Deceduti Residenti n. 04

Lavello

Picerno

Policoro

Stigliano*

POSITIVI TOTALI N. 94

Residenti: n. 86

N. Comune

3 Avigliano

1 Balvano

1 Bella

5 Bernalda

3 Castelluccio Inferiore

3 Castelluccio Superiore

1 Ferrandina

3 Filiano

5 Genzano di Lucania

7 Grassano

9 Lavello

7 Matera

3 Montalbano Jonico

1 Palazzo san Gervasio

3 Pignola

2 Pisticci

2 Policoro

18 Potenza

5 Rionero in Vulture

1 Senise

1 Tito (domiciliato a Potenza)

1 Venosa

1 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 04

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Senise)

1 Emilia Romagna (domiciliato a Potenza)

1 Romania (domiciliato a Viggianello)

1 Venezuela (domiciliato a Potenza)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 04

N. Regione/ Stato estero

3 Puglia

1 Romania

GUARITI TOTALI N. 91

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 91

N. Comune

1 Avigliano

1 Campomaggiore (domiciliato a Potenza)

1 Cancellara

1 Fardella

1 Francavilla in Sinni

2 Grassano

4 Lauria (n. 1 domiciliato a Chiaromonte)

1 Maratea

16 Matera

1 Melfi (domiciliato a Tito)

1 Montescaglioso

3 Oppido Lucano

3 Picerno

1 Pisticci

2 Pomarico

3 Potenza (n. 1 domiciliato a Tito)

1 Rivello

1 Roccanova

3 San Costantino Albanese

4 San Fele

1 Sant’Angelo Le Fratte (domiciliato a Tito)

3 Senise

2 Teana

28 Tito

4 Tolve

2 Tursi

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.820

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.644

DECEDUTI RESIDENTI N. 503

GUARITI RESIDENTI N. 16.540

*Note: il decesso relativo al soggetto residente a Stigliano, e indicato nel bollettino odierno, fa riferimento a soggetto deceduto in data 25/04/2021 e comunicato in data 26 c.m.