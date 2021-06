Venendo ai dati pubblicati oggi in Basilicata “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 15 giugno,

— sono stati processati 569 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 16 (tutti di residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 70 guarigioni di cui 68 relative a residenti in Basilicata;”

–e inoltre “sono state effettuate 3.229 vaccinazioni. A ieri sono 260.586 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (47,1 per cento) e 134.842 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (24,4 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 395.428 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).”

L’incidenza dei positivi sui tamponi processati nella giornata di ieri -che sono sempre più in numero ridotto (siamo nella terza settimana in cui “bisogna” trovare meno di 50 positivi ogni 100 mila abitanti per transitare da lunedì in zona bianca)- è del 2,81%, inferiore al 3,81% del giorno precedente e al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 3,98% .

I nuovi casi riguardano: Bella (4 casi), Pisticci e Policoro (con 3 casi), poi altri comuni con numeri inferiori. Nessun caso registrato a Matera e Potenza.

Dalle tabelle che pubblichiamo a seguire, apprendiamo inoltre, che i ricoveri totali scendono da 38 a 37, sempre con nessun caso in terapia intensiva, e non c’è alcun decesso.

Con questi dati, tenuto conto degli 68 guariti, i positivi lucani totali scendono a 2.788.