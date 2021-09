Anche in Basilicata dunque, secondo quanto afferma in una nota di questa mattina Vito Bardi “Nell’ultima settimana, c’è stato un aumento delle vaccinazioni: +18% rispetto ai 7 giorni precedenti”. Come aggiunge lo stesso presidente “ Probabilmente avranno inciso la vaccinazione libera senza prenotazione e il green pass, che sarà obbligatorio nei luoghi di lavoro dal 15 ottobre” e lo stesso ricorda ancora “che i lucani possono vaccinarsi semplicemente recandosi con la propria tessera sanitaria presso i tanti punti vaccinali presenti in regione. “

Incauta è però la ulteriore affermazione di Bardi con cui sostiene che “Siamo ormai a quasi l’80% della popolazione vaccinabile che ha completato il ciclo, un altro dato sopra la media nazionale”, circostanza contraddetta dalla stessa comunicazione ufficiale della Regione odierna che nel comunicato che riportiamo integralmente più avanti scrive che “quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (quindi coloro che hanno completato il ciclo -ndr) sono il 66,7 per cento)“. Nel mentre a livello nazionale, come da report aggiornato a questa mattina alle ore 9,35 , sono 41.795.983 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 77,39 % della popolazione over 12.

Quasi all’80% è il dato nazionale, mentre quello lucano è indietro di oltre 10 punti. C’è qualcuno che deve voler male a Bardi per fargli dare numeri sbagliati in modo così eclatante. Ma tant’è.

Come dicevamo dunque, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 25 settembre, sono state effettuate 2.138 vaccinazioni. A ieri sono 418.385 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (75,6 per cento) e 368.926 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (66,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 787.311 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 898 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 28 (dei quali 25 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 38 guarigioni, (delle quali 36 di residenti in Basilicata).“

In Basilicata, dunque, in base al predetto comunicato e ai dati contenuti nelle ulteriori tabelle che pubblichiamo più avanti si rileva che, nella giornata di ieri 24 settembre 2021:

-i ricoveri totali scendono ulteriormente da 51 a 43, mentre quelli in terapia intensiva rimangono sempre 3;

-il totale dei positivi in regione, tenuto conto dei 25 nuovi casi e delle 36 guarigioni, scende anch’esso a 1.203;

-l’incidenza dei positivi sui tamponi processati in giornata scende ancora anch’esso al 3,23% rispetto al 4,35% della giornata precedente ed anche del dato della settimana appena conclusa che è stato del 5,41%.

I nuovi casi riguardano: Montescaglioso (8), Matera (4), Potenza (3), poi altri comuni (come da elenco nella 3^ tabella sottostante) con meno casi.