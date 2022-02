Solo un giorno è durata la tregua ed ecco che ancora oggi siamo chiamati a registrare in Basilicata altri due i decessi sul fronte Covid-19, entrambi nel reparto di pneumologia del nosocomio potentino: trattasi di un cittadino di 85 anni residente a Craco (non vaccinato) e di una donna di 86 anni di Sarconi (vaccinata con due dosi).

Migliori le notizie sul fronte dei ricoveri che sono in calo di sette unità, 94 rispetto ai 101 del giorno precedente: 48 al Madonna delle Grazie e 46 al San Carlo. Salgono da 4 a 6, invece i ricoveri in terapia intensiva (4 a Potenza e 2 a Matera).

Sul fronte dei contagi si registrano, invece, 1.499 positivi a fronte di 7.892 tamponi processati, con una incidenza del 18,99%, più alto di quello registrato ieri per l’intera settimana uscente che è stato del 17,32%.

La campagna di vaccinazione procede ma i dati generali si mantengono sotto quelli nazionali e con il Presidente Bardi che ricorda come siano (a ieri) ben 10.583 gli over 50 ancora senza alcuna dose, per tutto ciò che comporta di pericolo per gli stessi.

Ma ecco a seguire il primo comunicato di giornata mentre, come sempre, le tabelle con ulteriori specificazioni le pubblicheremo appena disponibili in tardo pomeriggio:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 31 gennaio, sono state effettuate 4.400 vaccinazioni. A ieri sono 462.529 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83,6 per cento), 424.270 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (76,7 per cento) e 296.930 (53,7 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.183.729 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 94 le persone ricoverate: 46 nell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza, di cui 4 in terapia intensiva, e 48 nell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 7.892 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.499 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono avute 1.011 guarigioni.

Registrati, inoltre, due nuovi decessi di persone residenti una a Sarconi e l’altra a Craco.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”