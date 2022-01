Ancora un decesso nelle ultime ventiquattro ore in Basilicata, si tratta di una donna di 87 anni di Lauria (vaccinata con tre dosi) che era ricoverata nel reparto di pneumologia del San Carlo. Trattasi della vittima numero 670 per covid in Basilicata.

Sul fronte dei ricoveri si registra una riduzione da 94 a 90, mentre quelli in terapia intensiva rimangono stabili a sei.

1.378 sono, invece i positivi riscontrati sui 7.709 tamponi processati nella giornata di ieri con una incidenza del 17,88%, inferiore a quello registrato per l’intera settimana scorsa che è stato del 18,17%.

Questi i dati deducibili dal comunicato diffuso poco fa, mentre per le tabelle con il dettaglio dei positivi per comune, bisogna attendere nel pomeriggio:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 24 gennaio, sono state effettuate 4.577 vaccinazioni.

A ieri sono 459.466 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83,0 per cento), 421.107 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (76,1 per cento) e 270.233 (48,8 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.150.796 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 90 le persone ricoverate: 49 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 4 in terapia intensiva, e 41 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 7.709 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.378 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 1.155 guarigioni.

Inoltre è stato registrato il decesso di una persona residente a Lauria.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.