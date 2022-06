Basilicata: calano i positivi, si rialza l’incidenza al 25%, stabili i ricoveri

Anche il report odierno (Task Force Coronavirus bollettino del 8 giugno 2022) non riporta decessi e riferisce di un riallineamento dei dati nella piattaforma Covid-19 regionale che continua a far emergere anche oggi ben 779 guarigioni relative al periodo antecedente, oltre alle 331 guarigioni di giornata, con il totale dei positivi in regione che cala da 16.234 a 15.304.

I ricoveri totali da 44 passano a 43 (24 al San Carlo e 19 al Madonna delle Grazie), di cui sempre nessuno in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i nuovi casi. su 754 tamponi processati ne sono stati riscontrati 189 (180 i residenti) con una incidenza che continua a crescere al 25,07%, rispetto al 21,57% del giorno precedente e al 20,78% di quello ancora prime, ma soprattutto rispetto al 19,10% del dato settimanale.

I 180 nuovi casi residenti (103 nel potentino e 77 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Matera (29), Potenza (25), Pisticci (17), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

La revisione dei positivi in regione in corso dal 26 maggio sta facendo velocemente scendere il numero totale dei positivi, ma ancora non ci ha fatto scendere dalla “testa” di questa quotidiana tabella di GIMBE: