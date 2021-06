E allora ufficiale: dal 28 giugno, giù la mascherina! Lo ha scritto ieri sera Roberto Speranza: “Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts“. La si potrà abbassare o non indossare all’aperto, dunque, ma ad eccezione delle situazioni in cui c’è assembramento, come mercati, fiere o code. Il suo uso è inoltre “raccomandato fortemente” per i soggetti fragili e immunodepressi e per coloro che stanno loro accanto, negli ambienti sanitari, sui mezzi di trasporto pubblico e naturalmente all’interno degli esercizi commerciali. Insomma, quando si esce la mascherina bisogna comunque portarla con sé per coprire naso e bocca quando lo richiederà la situazione.

E se è vero, come dice il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, che “dobbiamo anche essere pragmatici, i controlli non ci sono, la gente le mascherine se le toglie da sola, una settimana in più o una settimana in meno cambia poco”, perPaolo Villani, professore di Igiene e direttore del dipartimento di Sanità pubblica e Malattie infettive alla Sapienza, in un’intervista al Corriere della Sera, dice che in “una situazione come l’attuale, attenuare l’obbligo della mascherina” è “un azzardo”. “Se la popolazione italiana avesse raggiunto un livello alto di immunità mi sentirei più tranquillo. Non siamo ancora al sicuro, occorre essere tutti insieme vaccinati con due dosi”. “Togliere la mascherina – sottolinea – non fa crescere l’economia, non ha una ricaduta economica. Tenerla in viso è solo un fastidio, a mio giudizio sopportabile rispetto alla sua grande utilità“.

E a chi come il tuttologo Matteo Salvini ha parlato di “mascherina bavaglio“, Massimo Galli, direttore del reparto Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, replica : “Le mascherine non vanno considerate come bavaglio ma come protezione. Sembra che su questo punto si debba fare una battaglia di libertà, ma vederla così è assolutamente stupido. La mascherina è uno strumento che ci è stato dannatamente utile, fondamentale per lungo periodo, la cui necessità ora ha caratteristiche diverse, ma discutere demonizzandola è tra lo stupido e irresponsabile“. La mascherina, ricorda il professore, “serve in situazioni di affollamento sia al chiuso che all’aperto, soprattutto da parte di chi non è stato vaccinato, perché prendersi un’infezione e contribuire alla circolazione di qualche variante mi sembra assolutamente irragionevole“. E poi serve in particolare per “le persone fragili vaccinate, rispetto alle quali non sappiamo se il vaccino ha preso o meno, e loro, come sanno bene, è meglio che se la tengano il più possibile, perché una parte di vaccinati si infetta e qualcuno può non aver risposto al vaccino“.

Insomma, toglierla quando non non serve, tenerla quando ci si parla stando di fronte e vicini. Tocca a noi farne buon uso alla bisogna.

Venendo ai dati della Basilicata, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 21 giugno,

—sono stati processati 669 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 14 (fra questi 13 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 37 guarigioni di cui 34 relative a residenti in Basilicata.”

–inoltre “sono state effettuate 4.258 vaccinazioni. A ieri sono 273.619 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (49,5 per cento) e 148.091 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (26,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 421.710 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).”

L’incidenza dei positivi sui tamponi di giornata è al 2,09%, inferiore al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 2,82%.

I nuovi casi riguardano: Paterno (6), Potenza (3), Policoro (2), poi Brienza e Marsicovetere con un solo caso. Nessuno a Matera.

Continua la discesa dei ricoveri totali da 33 a 29, sempre con zero ricoveri in terapia intensiva. Con questi dati, tenuto conto dei 34 guariti odierni, i positivi attuali in Basilicata è di 1.696, nel mentre le schede sotto riportate della Regione ne indicano 1.212, con un errore che abbiamo già rilevato ieri (https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-positivi-tamponi-settimana-al-282-si-balla-coi-numeri-dei-positivi-attuali/) e che ci auguriamo venga chiarito quanto prima.