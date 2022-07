Basilicata: cala al 24% rapporto positivi/tamponi, stabili i ricoveri (ora tre in TI)

Cala al 24% l’incidenza positivi/tamponi, nel mentre i ricoveri rimangono stabili e nessun decesso segnalato. E’ quanto, in sintesi, riferiscono i dati del report odierno (Bollettino task force coronavirus Basilicata del 30-7-2022).

I nuovi positivi di giornata riscontrati sui 2.222 tamponi sono 551 (506 i residenti) con una incidenza del 24,80%, ancora in calo sia rispetto ala 26,34% del giorno precedente che al dato settimanale che è stato del 28,01%.

Dei nuovi positivi residenti (347 nel potentino e 159 nel materano) ne sono stati riscontrati: 63 a Potenza, 49 a Matera, 24 a Melfi, 23 a Lauria, 20 a Policoro, poi numeri minori sono stati riscontrati in altre comunità che potete consultare al link iniziale.

I ricoveri variano da 87 a 86: 37 al San Carlo e 49 al Madonna delle Grazie, dei quali ora sono tre in terapia intensiva:1 a Potenza e 2 a Matera.

Infine, tenuto conto dei 605 guariti di giornata, nonché di 200 guariti dei giorni precedenti e riportati oggi, il totale dei positivi in regione scende ancora da 14.349 14.050. Permane l’indicazione sul bollettino regionale di un numero inferiore (13.441), conseguenza di un errore di calcolo che si è registrato sul comunicato del 28-7-2022, pari a 609 unità.

Come ogni sabato la Regione rende noto i dati delle vaccinazioni anti covid somministrate in Basilicata dal 23 al 29 luglio 2022, che sono state in totale 2.615. A questo link il dettaglio: Vaccinazioni anti Covid19 – Dati dal 23 al 29 luglio 2022