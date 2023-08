Basilicata blu tra slogan e promozione. Siamo piccoli, ma sulla buona strada

Se le riviere emiliano romagnola, della Versilia e la Puglia degli ultimi 30 anni continuuano a macinare risultati nell’industria delle vacanze, nonostante pandemie, calamità, prezzi che il governo non riesce o non puo’ o non vuole controllare, è perchè hanno una tradizione consolidata nella cultura di impresa. Lo ricordiamo ad Antonio Serravezza e a quanti auspicano un cambio di passo, che non può che avvenire con il tempo e se investiremo nelle giovani professionalità manageriali…Il nodo era è resta qui. La Basilicata, per alcuni una bella scoperta, perchè da noi occorre venirci apposta e poi, ironizziamoci sù, è localizzata tra il tacco e la punta dello Stivale e quindi non tocca terra. Per farla breve ha poca consistenza contrattuale. Può lavorare sulla qualità, sul turismo di nicchia (come evidenziano alcune interessanti azioni dell’Apt) della sostenibilità e finchè dura su luoghi incontaminati…ma da prendere con le pinze,viste le continue devastazioni dell’uomo (dai rioni Sassi all’erosione delle coste, alle frane, alle situazioni di inquinamento che vengono fuori qua e là. La scommessa è nel fare rete, nel qualificare e monitorare l’offerta e nella programmazione. E’ la cultura di impresa che non si acquisisce in poco tempo, tanto più che senza esperienze e professionalità consolidate non si va da nessuna parte. Si campicchia e magari ci si limita delle presenze limitate. Se Matera è tuttora priva di un piano strategico del turismo, gestito da competenze con esperienze comprovate nel settore, non meravigliamoci se si va avanti con il ‘tanto Matera si vende da sè”. Non meravigliamoci se le località degli attrattori sportivi ( voli e percorsi sospesi), marine e luoghi montani della Basilicata si raggiungono solo con auto private o con tour organizzati. E ritorniamo alla cultura di impresa. Lo abbiamo visto con il G7, con la miriade di gemellaggi, protocolli d intensa degli ultimi anni. DI quelle iniziative restano selfies, strette di mano e pacche sulle spalle…



PROMUOVERE LA BASILICATA

È già tempo di statistiche e di confronti. Negli ultimi anni la Puglia è sempre stata alla ribalta con le sue belle spiagge del Salento e del Gargano riuscendo ad attirare sia turisti italiani che internazionali anzi, dai media oramai nominata la Versilia del sud. Meta preferita da gente famosa mondiale e dalla nostra classe politica. La nostra Presidente del consiglio Meloni ha già anticipato che il prossimo G7 si terrà in Puglia perché simboleggia un trampolino verso il Mediterraneo e l’Oriente. Noi vicini confinanti siamo i soliti timidi lucani che continuano a vivere all’ombra della Puglia. Nessuno si mette sulla pedana e alza la voce spiegando che la nostra Basilicata è molto più attraente per il suo territorio ricco di storia, affacciato su due mari: la costa jonica, in provincia di Matera, che si estende da Metaponto, al confine con la Puglia, fino a Nova Siri, a ridosso della Calabria. Un costa carica di bellezza e di storia. Terre di conquiste di popoli del bacino mediterraneo e del famoso matematico Pitagora. Quindi la costa tirrenica che occupa circa trenta chilometri, da Punta dei Crivi, poco più a nord di Acquafredda, fino alla Spiaggia d’a Gnola di Castrocucco che si estende nel territorio di Maratea.



Due mari due storie che, con le loro ali, trattengo il variegato territorio lucano, ricco di monti e fiumi. Allora, senza togliere nulla alla vicina Puglia già famosa, perché non lanciare la Basilicata diamante incastonato tra Puglia, Campania e Calabria? La Basilicata non è solo Matera, città Unesco e capitale europea della cultura 2019 o set cinematografico ambito da registi internazionali. Sappiamo promuoverci o venderci per quello che abbiamo e che siamo. I turisti quest’anno si allontanano dalle coste pugliesi per il caro prezzi, sappiamo approfittare per accoglierli nei nostri lidi.