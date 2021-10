L’efficacia dei vaccini anti-Covid “rimane alta” rispetto alle varianti Alfa e Delta del virus SarsCoV2, anche se si rileva un leggero calo di efficacia rispetto alla Delta”. E’ quanto rileva il Report di sorveglianza esteso pubblicato dall’Istituto superiore di sanità con cui si sottolinea che: “In generale, sebbene si osserva una diminuzione dell’efficacia nella fase epidemica Delta l’efficacia preventiva nei confronti di ricoveri (92% nella fase Delta contro 95% nella fase Alfa), terapie intensive (95% fase Delta vs 97% fase Alfa) e decessi (91% fase Delta vs 97%) rimane alta“.

Una constatazione sul campo che dovrebbe spingere ad intensificare l’impegno sul fronte vaccinale la dove, come in Basilicata, a fronte di una situazione che continua a permanere tranquilla sul fronte dei contagi, rimane una evidente difficoltà a schiodarsi dal 70% di cittadini over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale a fronte di un dato nazionale (aggiornato alle ore 12,14 di oggi) che si attesta all’81,99%.

E’ quanto certificano il comunicato relativo ai dati della giornata di ieri e le relative tabelle riepilogative (che pubblichiamo a seguire) da cui si apprende, inoltre, che:

i ricoveri totali rimangono fermi a 23 ( 15 sono all’Ospedale San Carlo di Potenza e 8 al Madonna delle Grazie di Matera ), con sempre nessun ricovero in terapia intensiva;

15 sono all’Ospedale San Carlo di Potenza e 8 al Madonna delle Grazie di Matera i nuovi casi riguardano: Montescaglioso e Castelsaraceno (3), Potenza (2), Marsicovetere e Montalbano Jonico (1). Nessun caso a Matera.

Montescaglioso e Castelsaraceno (3), Potenza (2), Marsicovetere e Montalbano Jonico (1). Nessun caso a Matera. il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 10 nuovi casi e delle 44 guarigioni, continua a scendere da 894 a 860;

che, tenuto conto dei 10 nuovi casi e delle 44 guarigioni, l’incidenza dei positivi/sui tamponi di giornata è del 2,05%, inferiore sia al 2,48% del giorno precedente che del 2,67% della settimana appena conclusa.

Non a caso, la Basilicata (in base al monitoraggio di ieri dell’Istituto Superiore di Sanità) è tra le quattro regioni che hanno fatto registrare una diminuzione dell’incidenza rispetto alla settimana precedente che ora è di 18,4 casi ogni 100mila abitanti.

Ma ecco a seguire le comunicazioni ufficiali di oggi:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 22 ottobre, sono state effettuate 956 vaccinazioni. A ieri sono 430.981 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (77,9 per cento) e 390.147 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (70,5 per cento) e 3.739 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 824.867 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 487 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 10 ( tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 45 guarigioni, di cui 44 relative a residenti in Basilicata.”