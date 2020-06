Nel mentre continua la positiva sequenza di zero positivi registrati tra i tamponi processati in Basilicata nella giornata di ieri (come da comunicato oggi della task force che pubblichiamo più avanti), buone notizie giungono dalle regioni limitrofe che nei giorni scorsi avevano fatto registrare due focolai di covid19 e dall’EMA che ha approvato il primo farmaco per trattare il virus.

In Calabria, come annunciato dal post a seguire, pubblicato su facebook ieri dal sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, “Missione compiuta, si riparte! #Palmicittàsicura“, è stato decretato la fine della zona rossa istituita nei quartieri cittadini della Tonnara, di Pietrenere e di Scinà. Un provvedimento adottato dalla governatrice Jole Santelli, dopo la scoperta di un focolaio con 8 casi e che era entrato in vigore alla mezzanotte di lunedì scorso per scadere alle 14 di ieri. Il provvedimento non è stato prolungato dal momento che tutti i tamponi eseguiti in questi giorni – alcune centinaia – sono risultati negativi.

In Campania, come dichiarato poco fa dal presidente della regione Vincenzo De Luca: “Come comunicato dall’Unità di Crisi, il dato di oggi fa registrare in Campania zero contagi, zero decessi, zero ricoveri in terapia intensiva, a fronte di 3.151 tamponi.” Inoltre, “Per quanto riguarda il focolaio di Mondragone, nelle cinque palazzine messe in quarantena i casi positivi sono tutti stati trasferiti in strutture sanitarie, e la signora che ha partorito la settimana scorsa, nella struttura ginecologica “Covid” realizzata al Policlinico Federico II. Cioè in tutte e cinque le palazzine oggi non vi è nessun abitante positivo. Continuerà nei prossimi giorni lo screening per gli abitanti nelle aree contigue. La quarantena durerà fino al completamento dei 14 giorni, nel corso dei quali nessuno dovrà entrare o uscire dalle palazzine in questione. “

Un’altra buona notizia sul fronte alla lotta al covid19 è quella che l’EMA (European Medicines Agency)- l’agenzia europea per i medicinali- ha approvato il Remdesivir come primo farmaco per trattare il Covid-19 (https://ilsalvagente.it/2020/06/27/lema-approva-remdesivir-come-primo-farmaco-per-trattare-il-covid-19/) in adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni con polmonite che richiedono ossigeno supplementare.

Ma ecco a seguire l’aggiornamento odierno della situazione in Basilicata che domani non verrà diramato e tornerà lunedi con i dati cumulativi dei tamponi effettuati oggi e domani :

“La task force regionale comunica che nella giornata del 26 giugno, sono stati effettuati 311 test per l’infezione da Covid – 19, risultati tutti negativi. Nessun nuovo positivo e nessun guarito.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 5, ieri erano 5.

Ai 5 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 367 guariti; 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm; 2 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare; 3 pazienti, uno residente a Torino e due in Comuni della Lombardia, tutti in isolamento domiciliare in Basilicata; 1 paziente, conteggiato in Veneto perché lì diagnosticato e dichiarato guarito in seguito a doppio tampone negativo, risultato positivo al tampone di rientro e attualmente in isolamento in Basilicata.

I guariti totali sono 367.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 39.001 tamponi, di cui 38.582 risultati negativi.

Attualmente nelle strutture ospedaliere lucane è ricoverata 1 persona, che si trova nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

I lucani in isolamento domiciliare sono 4.

Per motivi organizzativi relativi al conferimento dei dati il bollettino domani non ci sarà e sarà emesso cumulativo per il 27 e 28 il giorno 29.

Il prossimo aggiornamento, dunque, è per dopodomani, 29 giugno, alle ore 12,00.

In allegato il bollettino quotidiano con tutti i dati riassuntivi.”