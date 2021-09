Dai dati forniti oggi in Basilicata si rileva ancora un decesso (di Tursi), una risalita a 53 dei ricoveri totali (erano 48) e tre in terapia intensiva (erano 4). 34 il totale dei nuovi positivi di cui 24 i residenti, 4 domiciliati in regione e 6 di fuori regione. Questo su un totale di tamponi processati che non si capisce se siano 951 (come indicato nel primo comunicato) o 915 e ancora 951 come nelle tabelle successive. Prendendo per buono 951 l’incidenza dei positivi sui tamponi odierno è del 3,58%, inferiore a quello della settimana appena conclusa che è stato del 5,12%.

Con i dati odierni il numero totale dei positivi in regione è di 1.332 (anch’esso diverso da quello in tabella per le ragioni note a chi segue queste note giornaliere, frutto di un nostro calcolo quotidiano sui dati forniti nei comunicati ufficiali).

Dunque nel 1° comunicato di giornata si legge che “A ieri sono 408.361 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (73,8 per cento) e 336.248 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (60,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 744.609 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 951 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 34 positivi (24 residenti, 4 domiciliati e 6 fuori regione). Nella stessa giornata sono state registrate 58 guarigioni (tutti residenti) e si è verificato un decesso.”

I nuovi casi riguardano: Matera e Policoro (5), Acerenza (4), potenza (3), poi altri Comuni con numeri inferiori come da elenco consultabile nella terza tabella qui sotto.