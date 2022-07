Basilicata: ancora più ricoveri (32Pz,40Mt) e nuovi positivi (200Mt,126Pz), 11.572 in totale.

Il report odierno (Bollettino task force coronavirus Basilicata del 7-7-2022) non riporta decessi, ma ci parla di altri oltre 1.000 nuovi casi, il superamento abbondante di undicimila positivi attuali in regione, oltre ad una ulteriore risalita dei ricoveri che ora superano le settanta unità.

Infatti, questi ultimi oggi variano da 69 a 72 (32 al San Carlo e 40 al Madonna delle Grazie) dei quali uno in terapia intensiva a Potenza.

I nuovi positivi riscontrati sono, invece, 1.084 nuovi positivi (1.042 residenti) su 2.580 tamponi processati nella giornata di ieri che corrispondono ad una incidenza del 42,02%, qualcosa in meno del 45,12% del giorno precedente, ma sempre molto al di sopra del 38,73% del dato aggregato della settimana scorsa.

Dei 1.042 nuovi positivi residenti (641 nel potentino e 401 nel materano) ne sono stati riscontrati: 200 a Matera, 126 a Potenza, 44 a Venosa, 33 a Melfi, 29 a Pisticci, 26 a Lauria, 23 a Bernalda e Genzano di Lucania, poi in altre comunità con numeri inferiori.

Anche oggi, pur tenuto conto dei 424 guariti di giornata, considerato l’alto numero dei nuovi casi, il totale dei positivi in regione sale -come dicevamo ad inizio articolo- da 10.954 a 11.572.

Si va verso l’ok a vaccini annuali anche per il Covid19, come per l’influenza? E’ quanto detto dal responsabile della strategia per i vaccini dell’Ema, Marco Cavaleri.:”A seconda dei dati che riceviamo, potremmo essere in grado di muoverci verso un quadro simile ai vaccini per l’influenza, che non richiede la presentazione dei dati clinici prima dell’approvazione dell’aggiornamento annuale. Le discussioni tra gli esperti sono in corso“.

Per intanto, nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio i nuovi casi di Covid-19 sono stati 595.349, con un aumento del 55% rispetto alla settimana precedente, così come rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe, che sottolinea come, con una così alta circolazione del virus, si rischi “un lockdown di fatto su vari servizi, inclusi quelli turistici“. Aumentano anche i ricoveri ordinari (+32,6%), le terapie intensive (+36,3%) e i decessi (+18,4%).

Con il presidente di Agenas, Enrico Coscioni che rileva: “Contagi 100 volte superiori a un anno fa” e il ministero della Salute che invita le Regioni a: “Potenziare gli ospedali nelle prossime settimane“.

Insomma, la situazione è seria, anche se non ancora grave.