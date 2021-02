Quella che vedete in copertina è una foto scattata questa mattina al Drive-in dell’Ospedale Madonna delle Grazie per la effettuazione dei tamponi molecolari e gestita da personale della Marina militare. Una decina di giorni fa siamo passati nuovamente ed erano poche le auto presenti. Oggi, quella colonna che si vede, si allungava ancora alle spalle con altrettante auto in fila. Segno che sul fronte della diffusione del covid-19 in Città le cose non vanno tanto bene. Lo confermano, per altro, il numero dei positivi che da giorni vengono segnalati dai report e le notizie che giungono dalle scuole dove, non passa giorno che qualche classe, per la presenza di alunni positivi, venga posta in quarantena con conseguente attivazione della DAD e della esecuzione di tamponi di controllo a ragazzi e docenti.

Lo confermano situazioni preoccupanti che si stanno creando in comuni come Montescaglioso che hanno spinto il Sindaco ad emanare una ordinanza restrittiva dei movimenti.

Ed ecco la situazione fotografata in Basilicata dal report quotidiano della task force relativo ai tamponi processati nella giornata di ieri 25 febbraio 2021.

Su 1.085 tamponi molecolari sono stati riscontrati 90 positivi (di cui 85 residenti) pari ad un incidenza dell’8,29%, inferiore al 10,28% di ieri, ma superiore alla media della settimana scorsa che è stata dell’8,42%, nonchè di molto superiore a quello nazionale che è stato del 5,6%.

Anche i nuovi positivi di oggi riguardano in primis Matera (20) e Montescaglioso (12), poi 8 a Venosa, 5 a Potenza, 4 a Bernalda – Pisticci- Genzano, poi via via altri comuni con numeri più bassi.

Non viene segnalato alcun decesso, mentre i ricoveri totali scendono da 90 a 87, mentre quelli in terapia intensiva che erano fermi da tre giorni a 5 casi, oggi salgono a 7 (2 a Potenza e 4 a Matera).

Infine, sono 90 i guariti della giornata (87 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che oggi è di 3.645.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 26 febbraio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 25 febbraio 2021

Tamponi molecolari totali n. 236.671

Tamponi totali negativi n. 218.918

Persone testate n. 144.651

Tamponi molecolari di giornata n. 1.085

Test antigenici totali 10.986

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 90

Tamponi negativi n. 995

RICOVERATI N. 87

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 27

Pneumologia n. 20

Medicina d’Urgenza n. 11

Terapia Intensiva n. 03

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 12

Pneumologia n. 10

Terapia Intensiva n. 04

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 90

POSITIVI TOTALI N. 90

Residenti: n. 85

N. Comune

1 Atella

2 Avigliano (n. 1 domiciliato a Potenza)

4 Bernalda

1 Ferrandina

4 Genzano di Lucania

3 Grottole

1 Latronico

2 Lauria

20 Matera

1 Melfi

12 Montescaglioso

3 Nova Siri

1 Pescopagano

3 Pignola

4 Pisticci

3 Policoro

5 Potenza

1 Sant’Arcangelo

3 Senise

1 Tito

1 Vaglio Basilicata

1 Valsinni

8 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Francia (domiciliato a Matera)

1 Puglia (domiciliato a Ferrandina)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 03

N. Regione/ Stato estero

2 Campania

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 90

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 87

N. Comune

2 Atella (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

2 Balvano

1 Banzi

1 Brienza

3 Genzano di Lucania

1 Lagonegro

1 Lauria

11 Lavello

1 Maratea

7 Matera

3 Melfi

1 Montemilone

1 Montescaglioso (domiciliato a Matera)

1 Oppido Lucano

3 Palazzo San Gervasio

1 Picerno

7 Pignola (n. 1 domiciliato a Tito)

2 Policoro

10 Potenza (n. 1 domiciliato a Tito)

3 Rionero in Vulture

2 Rivello

1 Sarconi

1 Scanzano Jonico

2 Stigliano

1 Terranova di Pollino (domiciliato a Pignola)

2 Tito

3 Trecchina

2 Tursi

1 Vaglio Basilicata

9 Venosa (n. 1 domiciliato a Civitanova Marche)

1 Viggiano (domiciliato a Brienza)

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 03

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Bella)

1 Molise (domiciliato a Brienza)

1 Puglia (domiciliato a Policoro)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.645

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.558

DECEDUTI RESIDENTI N. 358

GUARITI RESIDENTI N. 10.986