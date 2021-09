Secondo una ricerca dell’Università di Oxford, sembra che una percentuale “significativa” di persone colpite dal Covid è destinata a continuare ad avere sintomi per mesi anche dopo la guarigione. Secondo i dati elaborati

dai ricercatori dell’ateneo britannico (lo studio ha preso in esame più di 270.000 guariti, utilizzando i dati della rete di cartelle cliniche elettroniche TriNetX con sede negli Stati Uniti) il 37% delle persone guarite ha accusato almeno un sintomo del Covid-19 nel periodo da tre a sei mesi dopo la malattia. E i sintomi più comuni sono stati problemi respiratori, disturbi addominali, affaticamento, dolore e ansia/depressione, sintomi che sono risultati più comuni nei soggetti che sono stati ricoverati in ospedale e leggermente più comuni nelle donne.

E sempre per rimanere nel campo delle conseguenze sulla nostra vita quotidiana della pandemia, ha detto il coordinatore del Cts Franco Locatelli (nel suo al Meet in Italy for Life Sciences organizzata a Genova) che “Il Covid-19 è diventato la quarta causa di morte nel nostro Paese“. Aggiungendo che “Negli Stati Uniti la mortalità da covid-19 rappresenta addirittura la terza causa di morte nel 2020, ma oltre a questo carico di dolore c’è la chiara evidenza che la pandemia ha portato a un’alterazione o addirittura a un’interruzione dei servizi nelle prestazioni sanitarie offerte, il 94% dei Paesi che hanno risposto all’Oms ha riportato un’alterazione dei servizi sanitari offerti“.

Insomma, qualcosa di più di quella “semplice influenza” di cui si era vagheggiato ad inizio vicenda.

Venendo ai dati odierni della Basilicata, dal comunicato che segue e dai dati contenuti nelle ulteriori tabelle che pubblichiamo più avanti, si apprende inoltre che:

–i ricoveri totali scendono ancora da 41 a 39, mentre quelli in terapia intensiva rimangono 2;

–l’incidenza dei positivi sui tamponi processati odierni è del 6,94%, superiore al 4,03% del giorno precedente e quasi il doppio di quello dell’intera settimana conclusa che è stato del 3,57%

–il totale dei positivi in regione, tenuto conto dei 74 nuovi casi e delle 33 guarigioni, risale da 1.157 a 1.198.

I nuovi casi riguardano: Senise (19), Tito (10), Potenza (6), Montescaglioso, Avigliano e Pietrapertosa (5), Matera e Policoro (4), poi altri comuni (come da elenco nella 3^ tabella sottostante) con meno casi tra cui Matera (2).

Ma ecco i comunicati ufficiali di oggi:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 28 settembre, sono state effettuate 1.741 vaccinazioni. A ieri sono 420.511 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,0 per cento) e 375.212 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (67,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 795.723 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 1.109 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 77 – e tra questi 74 relativi a residenti in Basilicata – sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono avute 34 guarigioni, di cui 33 relative a residenti in Basilicata.”