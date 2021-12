Sono sempre di più. Si sperava che il dato di ieri, 464 positivi (429 residenti) fosse un’eccezione. Ed invece dal report di oggi risultano altri 484 positivi (di cui 440 residenti), a fronte di un numero minore di tamponi 2.330 (ieri 2.494), con l’incidenza positivi/tamponi di giornata che schizza quasi al 21%. C’è anche l’incremento di quattro persone tra i ricoverati ed uno in terapia intensiva.

A Matera, che anche oggi è il Comune con un numero maggiore di nuovi casi (67), nel frattempo, in aiuto alla campagna vaccinale nell’hub delle tende del Qatar (dove si accede solo con prenotazione) è giunta l’unità mobile della difesa: “Una dottoressa e due infermieri dell’esercito ”. Sempre nella Città dei Sassi, dal 2 gennaio, tornerà fruibile la sede comunale nel centro Commerciale di via Sallustio per le vaccinazioni ad alunni, insegnanti e personale scolastico.

Ma ecco i dati in sintesi:

i ricoveri totali passano da 51 a 55 (27 a Potenza e 28 a Matera), con due pazienti in terapia intensiva al Madonna delle Grazie;

(27 a Potenza e 28 a Matera), con il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 440 nuovi casi e delle 41 guarigioni, sale da 3.256 a 3.665;

che, tenuto conto dei 440 nuovi casi e delle 41 guarigioni, l’incidenza dei positivi di giornata è del 20,77%, ancora in salita rispetto al 18,60% del giorno precedente e di molto superiore al dato della intera settimana appena conclusa che è stato dell’11,58%.

Ed ecco a seguire il comunicato ufficiale riferito alla giornata di ieri mentre le tabelle riepilogative dei dati non sono al momento disponibili e le pubblicheremo quanto prima con i dati riferiti ai vari Comuni :

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 28 dicembre, sono state effettuate 5.990 vaccinazioni.

A ieri sono 444.058 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,3 per cento) e 412.380 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (74,5 per cento) e 149.654 quelli che hanno ricevuto la terza dose (27 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.006.092 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.330 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 484 (e tra questi 440 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 45 guarigioni, delle quali 41 relative a residenti in Basilicata.

In totale sono 55 le persone ricoverate: 27 presso A.O.R. San Carlo di Potenza e 28 presso P.O. Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.“

…ed ecco (alle 15,08) giungere anche le tabelle riepilogative dei dati da cui si evince la ulteriore notizia dei Comuni interessati ai nuovi casi di positività con sempre Matera in testa (67), Potenza (39), San Chirico Nuovo (25), Lavello (22), Bernalda (18), Melfi e Moliterno (16), poi altre realtà con meno casi come da elenco in terza tabella a seguire.

(NB. dal 12 novembre scorso il totale dei positivi riportato sulle tabelle della regione è inferiore di uno rispetto al nostro che calcoliamo giornalmente in base ai dati ufficiali pubblicati senza che venga fornita una spiegazione. L’11 novembre i dati combaciavano in 895. Il giorno dopo vi sono stati 30 nuovi casi e 5 guarigioni. 895+30-5=920, mentre sulle tabelle di quel giorno veniva riportato 919. Da allora continua ad esserci questa discrasia che si è ampliata il 6-12-2021 a 3 unità (Eppure venerdì il dato della regione era 1.156 + 63 – 37 del fine settimana, sarebbero 1.182 e non 1.180 come riportato in tabella). Il 7-12-2021 la differenza aumenta ancora perchè dal calcolo che ognuno può fare risultano 1.217, mentre sulla tabella trovate 1.209. Un dato incongruo anche rispetto al dato riportato in tabella ieri che era 1.180. Infatti: 1.180 +52-18=1.214). Anche il 20-12-2021 si registra un’altra incongruenza. Se ai 1.801 riportati venerdì si aggiungono i 127 nuovi casi del fine settimana e si sottraggono i 37 guariti ed i 2 decessi si ottiene 1.889. Invece, come potete vedere in tabella trovate 1.891.

Oggi (29-12-2021) la differenza per incanto tra il nostro dato e quello della tabella da 8 si è ridotto a 4. E nonostante aggiungendo al dato riportato sulla tabella di ieri (3.248) i 440 nuovi positivi di oggi e sottraendo i 41 guariti, la matematica dice che sarebbero 3.647, nella tabelle di oggi trovate: 3.651.

Continua il mistero dei numeri ballerini.