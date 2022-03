I vaccinati con tre dosi hanno una protezione dalla forma grave di Covid-19 del 92% superiore rispetto ai non vaccinati. E’ quanto rileva l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) nel suo rapporto esteso su sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale aggiornato al 2 marzo. Dal rapporto, inoltre, si apprende che, rispetto ai non vaccinati, la protezione dalla malattia grave è dell’85% nei vaccinati con il ciclo completo (due dosi) da meno di 90 giorni, dell’88% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni, e dell’82% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni.

Per quanto riguarda, invece, l’addio al Green pass dopo il 31 marzo, il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine di un’iniziativa a Firenze ha detto: “penso che dobbiamo valutare passo dopo passo“. Aggiungendo che: “Proseguirà il confronto tra di noi nel Governo, e fra Governo e Parlamento, e valuteremo la strada migliore: il percorso è ancora, per quanto mi riguarda, un percorso di fiducia che guarda a una fase nuova, ma di gradualità, perchè questo è il metodo che ci siamo dati, e finora ha portato a risultati che credo siano sotto gli occhi di tutti“.

Un percorso diverso da quello dei “cugini” della Francia dove, dal 14 marzo, sarà sospeso il Super green pass e non sarà più obbligatorio indossare la mascherina al chiuso. Mentre in Spagna non verrà più pubblicato un bollettino ufficiale giornaliero sulla situazione sanitaria. Paese che vai….

Ma ecco ora i dati odierni riferiti alla Basilicata come da primo comunicato della task force in cui si registrano, come ieri, altri tre decessi di persone residenti a Potenza, Tursi e Muro Lucano.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri totali scendono da 95 a 91 (52 al San Carlo e 39 al Madonna delle Grazie) mentre in terapia intensiva rimane un unico ricovero nel nosocomio di Potenza.

Crescono, invece, i nuovi positivi riscontrati sui 2.883 tamponi processati e che oggi sono 548, pari ad una incidenza del 19,01% superiore al 18,25% della giornata precedente e sempre superiore all’ultimo dato settimanale che è stato del 16,42%, mentre i guariti odierni sono 486.

Ecco il testo integrale del comunicato a cui in serata, aggiungeremo in calce le tabelle riepilogative e di maggiore dettaglio:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 4 marzo, sono state effettuate 752 vaccinazioni.

A ieri sono 467.338 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 438.117 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,2 per cento) e 340.933 (61,6 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.246.400 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 91 le persone ricoverate: 52 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 39 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuno in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.883 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 548 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 486 guarigioni.

Inoltre, è stato registrato il decesso di 3 persone: 1 residente a Muro Lucano, 1 residente a Potenza e 1 residente a Tursi.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”

Dalle ulteriori tabelle appena giunte si rileva che i positivi residenti sono 535 e riguardano: Matera (87), Potenza (53), Melfi (22), Venosa (18), Pisticci, Policoro e Scanzano J. (17), Bernalda (16), poi altre comunità con minori casi come da elenco in tabella.

I guariti residenti sono 479, anche oggi non più superiori ai nuovi contagi (con 59 guariti a Bernalda, 57 a Potenza e 36 a Matera) ed un totale di positivi in regione che risale da 19.588 a 19.641.