E’ un crescendo certo, ma in linea con l’andamento dei casi in tutta Italia. Una situazione che ancora non desta preoccupazioni, contrariamente a quanto invece sta accadendo nel mondo.

Infatti, se in Italia i contagi da Covid crescono, ma restano comunque sotto una soglia accettabile, nel resto del mondo monta l’allarme per la pandemia da Coronavirus: sette milioni di casi in Usa, in Brasile superati i 140mila morti, nuovo picco in Gb con 6.874 contagi. Particolarmente drammatici i dati in Francia, con 21mila casi al giorno, dove si pensa a nuove chiusure. L’Oms è giunta ad ipotizzare il rischio di 2 milioni di morti e il direttore per le emergenze Michael Ryan afferma che: “Abbiamo perso un milione di persone in nove mesi e potrebbero volerci altri nove mesi prima di avere il vaccino“. La stessa Oms è tornata, inoltre, ad omaggiare l’Italia per come ha affrontato la pandemia.

Ma ecco il report integrale di oggi con cui “La task force regionale comunica che ieri, 25 settembre, sono stati processati 830 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 25 sono risultati positivi.

Le positività riguardano: 1 persona di nazionalità estera in isolamento nel comune di Scanzano Jonico; 3 persone residenti a Melfi; 1 persona residente a Tramutola; 1 persona residente a Paterno con domicilio a Marsicovetere; 3 persone residenti a Potenza; 1 persona residente ed in isolamento in Campania; 6 persone residenti a Venosa; 2 persone residenti a Senise; 3 persone residenti a Bella; 1 persona residente in Calabria e in isolamento nel comune di Lavello; 2 persone residenti nel comune di Matera; 1 persona residente nel comune di Pescopagano.

Nella stessa giornata è guarito 1 cittadino straniero in isolamento in struttura dedicata in Basilicata.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 155 (133 all’ultimo aggiornamento a cui si aggiungono 22 positività di residenti in Basilicata) e di questi 142 si trovano in isolamento domiciliare.

Sono 15 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 8 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive del San Carlo; a Matera 6 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive e 1 persona nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 400 guariti; 1 cittadino campano in isolamento a Lavello; 1 cittadino calabrese in isolamento a Lavello; 1 persona di nazionalità estera diagnostica in Puglia in isolamento a Matera; 1 persona residente in Puglia in isolamento in Basilicata;

5 persone di nazionalità estera in isolamento una a Potenza, una a Matera; una a Rotonda; una a Lavello, una a Scanzano; 1 persona di nazionalità estera domiciliata a Venosa e ricoverata al San Carlo; 2 cittadini residenti in Toscana e in isolamento in Basilicata; 5 cittadini residenti in Emilia Romagna in isolamento in Basilicata; 5 persone di nazionalità estera e provenienti da stato estero in isolamento in Basilicata; 24 cittadini stranieri in isolamento in struttura dedicata in Basilicata; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento nel Lazio; 1 cittadino residente e in isolamento in Basilicata diagnosticato in Puglia; 3 cittadini stranieri lavoratori stagionali in isolamento a Palazzo San Gervasio.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 70.507 tamponi, di cui 69.799 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento lunedì 28 settembre, alle ore 12,00.”