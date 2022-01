E mentre nella vicina Puglia si continua a vaccinare in Basilicata oggi “capodanno” è tutto fermo proprio nel momento in cui il numero dei contagi sembra crescere in numero esponenziale. E sebbene come tutti i giorni festivi non vengano pubblicati sui siti ufficiali della Regione i consueti comunicati e tabelle (non ve ne saranno nemmeno domani, domenica) riprendiamo quanto pubblicato dalla TGR e da TRM (a cui evidentemente, invece, vengono forniti con canali dedicati) i dati riferiti alla giornata di ieri da cui emerge una situazione in rapido ulteriore peggioramento.

A fronte di 2.614 tamponi processati ieri 31 dicembre, sarebbero emersi ben 876 positivi (800 i residenti), pari ad una incidenza del 33,51%.

Un dato che al netto dei guariti e dei decessi porta (in base al nostro database) il totale dei positivi in regione a 5.345.

I nuovi positivi sarebbero così distribuiti: 67 Matera, 81 Potenza, 67 Lauria, 48 Melfi, 42 Lagonegro, 31 Lavello, 23 Bernalda, 22 Latronico, 22 Brindisi di Montagna, 15 Policoro, 19 Avigliano, 17 Senise, 15 Grassano, 15 Trecchina, 14 Francavilla in Sinni, 13 Rionero in Vulture, 12 Chiaromonte, 12 Corleto Perticara, 12 Tricarico, 12 Rotonda, 12 Viggianello, 10 Ferrandina, 10 Scanzano, 10 Maratea, 199 altri Comuni lucani, 42 non residenti ma domiciliati in Basilicata, 34 non residenti ed in isolamento in altra regione

C’è stato un nuovo decesso all’ospedale di Potenza, una paziente 88enne di Lauria con doppia dose di vaccino, ricoverata nel reparto di malattie infettive.

66 sono le persone ricoverate (33 al San Carlo di Potenza e 33 al Madonna delle Grazie di Matera), di cui n. 1 in terapia intensiva (una donna di 70 anni, vaccinata, a Matera).

Sono, invece, guarite 105 persone (n. 102 residenti, n. 2 domiciliati e n. 1 fuori regione).