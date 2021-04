Se alla carenza di vaccini disponibili si aggiunge -come sta accadendo- una paura nei confronti degli stessi ed in particolare per alcuni, si rischia di fallire il tentativo di portare, nel breve periodo, ad una soglia accettabile il rischio di convivenza con il covid e provare a ripartire. I pochissimi casi (infinitesimali rispetto alle centinaia di migliaia di inoculazioni) saliti alle cronache di persone che hanno subito problemi ed anche decessi in correlazione alla somministrazione del vaccino vengono enfatizzati e appaiono ciò che non sono, al netto delle comprensibili preoccupazioni. Basta d’altronde leggere il bugiardino di qualsiasi medicinale che si assume con la massima tranquillità ogni giorno per verificare che l’ipotesi di eventi avversi anche gravi sono possibili anche con essi. Ma nessuno pensa di non assumerli più. Anzi, il bugiardino non lo si legge nemmeno e li si ignora, se vi sono casi, non sono resi noti con la stessa enfasi di quelli correlati ora ai vaccini. E’ comprensibile ma bisogna riportare tutto alla realtà.

In proposito Andrea Crisanti, professore di microbiologia dell’Università di Padova, nell’affermare che il vaccino Covid AstraZeneca è tra i più sicuri al mondo e che non ci sarebbero nessi tra la somministrazione dell’antidoto e i casi di trombosi rara che si sarebbero verificati in Europa, ricorda che: “il rischio di un evento trombotico per chi ne soffre è 100 volte superiore se si prende un aereo che se si fa il vaccino. Ma lo dicono tutti non l’ho inventato io: 2 persone su 10mila, a rischio trombofilia, possono avere eventi avversi quando prendono un aereo, che è circa 100 volte superiore se fanno il vaccino. Ci stiamo tanto a preoccupare di un caso su 2,5 milioni di effetti trombotici, è chiaro che una persona in sovrappeso, che fuma, che ha più di 40 anni e prende estrogeni, ha un rischio maggiore“.

E comunque è prevista per oggi alle 16,00 la conferenza stampa dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) sulla nuova valutazione della commissione di farmacovigilanza sulla valutazione del rischio (Prac) del vaccino di AstraZeneca, in relazione agli eventi rari di trombosi cerebrale.

Venendo ai dati diffusi oggi dalla task force e relativi ai tamponi processati nella giornata di ieri 6 aprile 2021 in Basilicata, si rileva che su 1.596 tamponi molecolari sono stati rilevati 145 positivi (141 dei quali riferiti a residenti) con una incidenza giornaliera positivi/tamponi che risale al 9,09% rispetto a 5,90% del giorno precedente, di poco inferiore al dato medio positivi/tamponi della settimana appena conclusa che è del 9,54%, ma superiore a quello giornaliero nazionale che è del 6,88%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Matera con 19 casi, Lavello (13), Potenza (11), Castelmezzano (11), Pomarico (10), Rionero (9), Montescaglioso (8), Melfi (8) e poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Anche oggi -purtroppo- si registrano otto decessi (di cui sette residenti), mentre i ricoveri totali dai 187 di ieri ai 188 di oggi e quelli in terapia intensiva che da 13 scendono a 12 (4 Pz, 8 Mt).

Infine, i guariti sono 130 i guariti della giornata (129 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che si attesta a 4.671.

Ed ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 07 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 06 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 288.992

Tamponi totali negativi n. 266.269

Persone testate n. 171.649

Tamponi molecolari di giornata n. 1.596

Test antigenici totali 12.564

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 145

Tamponi negativi n. 1.451

RICOVERATI N. 188

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 36

Pneumologia n. 35

Medicina d’Urgenza n. 15

Medicina Interna Covid n. 17

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 30

Pneumologia n. 18

Medicina Interna Covid n. 25

Terapia Intensiva n. 08

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 130

DECESSI TOTALI N. 08

Deceduti Residenti n. 07

Accettura*

Avigliano

Baragiano

Francavilla in Sinni

Lauria

Tolve

Tursi*

Deceduti non Residenti n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

POSITIVI TOTALI N. 145

Residenti: n. 141

N. Comune

1 Atella

2 Avigliano (n. 1 domiciliato a Melfi)

3 Banzi

2 Barile

2 Bella

2 Castelluccio Inferiore

2 Castelluccio Superiore

11 Castelmezzano

1 Grassano

1 Irsina

1 Lauria

13 Lavello

2 Marsicovetere

2 Maschito

19 Matera

8 Melfi (n. 1 domiciliato in Toscana)

1 Montalbano Jonico

1 Montemilone

8 Montescaglioso

2 Nemoli

4 Palazzo San Gervasio

1 Pescopagano

3 Picerno

4 Pietragalla

1 Pignola

10 Pomarico

11 Potenza

1 Rapolla

9 Rionero in Vulture

1 Rotonda

1 Ruoti

3 Ruvo del Monte (n. 1 domiciliato a Rapone)

1 Tito

2 Tolve

5 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Umbria (domiciliato ad Atella)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 3

N. Regione/ Stato estero

3 Puglia

GUARITI TOTALI N. 130

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 129

N. Comune

1 Balvano

1 Barile

2 Bella

2 Bernalda

1 Cancellara (domiciliato a Potenza)

3 Ferrandina

3 Francavilla in Sinni

1 Grassano

9 Lauria

1 Montescaglioso

1 Nova Siri

2 Oppido Lucano

2 Pescopagano

15 Picerno

4 Pietragalla

1 Pietrapertosa

3 Pignola

19 Policoro

39 Potenza

1 Ruoti

1 San Giorgio Lucano

1 San Martino d’Agri (domiciliato a Potenza)

8 Tito

3 Tolve

5 Tursi (n. 1 domiciliato a Policoro)

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Potenza)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.671

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.483

DECEDUTI RESIDENTI N. 454

GUARITI RESIDENTI N. 14.556

* N. 2 decessi del bollettino odierno (n. 1 Tursi, n. 1 Accettura), si sono verificati, rispettivamente, nelle giornate del 30 marzo e del 01 aprile.