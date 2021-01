Oggi più tamponi, ma sempre inferiori a quelli che servirebbero e promessi, in una altalena che non pensiamo serva per davvero a monitorare ciò che sta accadendo sul territorio in termini di diffusione del contagio. Nulla è chiaramente comunicato per fornire ai cittadini lo stato reale dell’arte.

E dal 7 gennaio quando si tornerà al sistema di divisione in tre zone del Paese, a seconda dei rischi legati all’emergenza coronavirus, mentre quasi tutte le Regioni dovrebbero tornare in zona gialla, alcune potrebbero restare in zona rossa. E si legge che la situazione epidemiologica rimane critica in Veneto, Liguria, Calabria ma anche Lombardia, Basilicata e Puglia non starebbero messe bene. Qui potrebbe essere necessario prorogare alcune delle più severe regole anti-contagio per evitare/contenere la terza ondata di contagi.

Dunque, riepilogando i pochi dati forniti, dai 728 tamponi del comunicato odierno è emersa una percentuale di positivi dell’11,95%, quasi la metà rispetto al dato di ieri che era schizzato al 20,21%. Dato ora inferiore a quello nazionale che è salito al 17,61% rispetto al 14,1% del giorno precedente.

12 i positivi individuati rispettivamente a Melfi e Venosa, 6 a Matera, 5 a Potenza ….e poi via via gli altri Comuni.

Risalgono a 100 (da 96) i ricoveri ospedalieri totali e rimangono 3 quelli in terapia intensiva, tutti nell’ospedale di Matera.

Sono 31 oggi i i guariti…e ancora si registra un decesso, purtroppo.

Ed ecco a seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 03 gennaio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 02 gennaio 2021

Tamponi molecolari totali n. 186.177

Tamponi totali negativi n. 172.905

Persone testate n. 118.770

Tamponi molecolari di giornata n. 728

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 87

RICOVERATI N. 100

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 37

Pneumologia n. 31

Medicina d’Urgenza n. 10

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 11

Pneumologia n. 08

Terapia Intensiva n. 03

GUARITI TOTALI N. 31

DECESSI TOTALI N. 1

Residenza

• Potenza

POSITIVI TOTALI N. 87

Residenti: n. 76

N. Comune

1 Avigliano

1 Balvano

1 Corleto Perticara

1 Genzano di Lucania

1 Lagonegro

1 Laurìa

6 Lavello

6 Matera

12 Melfi

3 Moliterno

1 Montemilone (domiciliato a Stigliano)

1 Muro Lucano

1 Pescopagano

2 Picerno

1 Pignola

5 Potenza

4 Rionero in Vulture

8 Vaglio Basilicata

12 Venosa

8 Vietri di Potenza

Non residenti ma domicliati in Basilicata: n. 5

N. Regione/Stato Estero

1 Calabria (domiciliato a Marsicovetere)

2 Emilia Romagna (n. 1 domiciliato a Potenza, n. 1 domiciliato a Venosa)

1 Lombardia (domiciliato a Corleto Perticara)

1 Puglia (domiciliato a Lavello)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 6

N. Regione

2 Emilia Romagna

4 Puglia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 31

N. Comune

1 Abriola

3 Atella

2 Barile

1 Calvello

1 Francavilla in Sinni

2 Lagonegro (n. 1 domiciliato a Laurìa)

6 Laurìa

2 Matera

9 Melfi

1 Nova Siri

2 Rapone (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Rionero in Vulture

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.993

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.893

DECEDUTI RESIDENTI N. 255

GUARITI RESIDENTI N. 4.519

Potenza, 03 gennaio 2021

Task Force Regione Basilicata