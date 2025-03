Basilicata all’ITB di Berlino: tra vacanza slow e avventure adrenaliniche

L’APT Basilicata sarà presente, dal 4 al 6 marzo, all’ITB di Berlino, una tra le principali fiere internazionali nel settore dei viaggi e della vacanza, ed appuntamento consolidato da oltre un ventennio per la Basilicata che sarà ospite nel padiglione del Ministero del Turismo e di Enit ITALIA, con una rappresentanza dell’incoming turistico-ricettivo regionale. Se Matera, già Capitale della Cultura 2019 e Città Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 accoglie con il suo fascino di icona ormai internazionale, tutta la regione può far vivere come su un set. Borghi caratteristici, tradizioni ancestrali, eccellenze enogastronomiche, avventure adrenaliniche, cammini e itinerari cicloturistici invitano a visitare una Basilicata altrettanto ricca anche fuori dai sentieri più battuti. Aliano, piccolo borgo del Materano, è tra i dieci finalisti per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027 con il patrimonio naturalistico dei Calanchi, le maschere cornute del Carnevale, festival ed eventi culturali tra cui quelli legati alla figura di Carlo Levi. Dalla cultura all’avventura, a Castelmezzano, sarà fruibile – dalla prossima primavera- la Slittovia delle Dolomiti Lucane: una pista su rotaia, lunga 1180 m, realizzata dalla società tedesca Wiegand, ideata per il divertimento di adulti e bambini, in assoluta sicurezza con l’impiego di sistemi tecnologicamente avanzati. E non sono da meno i cinque Parchi naturali con endemismi e rarità botaniche, proposte outdoor e giacimenti golosi né le coste lucane con una variegata offerta di attività sportive nuove e accattivanti quali kajak, escursionismo, arrampicata, coasteering, e-foil, vela, snorkeling da praticare in aree Bandiera Blu e Bandiera Verde a conferma della bellezza e della qualità delle spiagge, alcune anche a misura di bambino, del Metapontino e di Maratea dove si svolge, tra l’altro, la festa della Madonna di Portosalvo, suggestiva processione a mare che è diventata evento Giubilare dell’Ambiente.

“L’interesse dei viaggiatori tedeschi per la Basilicata – dice il Direttore generale di Apt, Basilicata – è supportato dalla presenza di collegamenti diretti con gli Aeroporti di Napoli, Bari e Brindisi che garantiscono spostamenti agevoli e una copertura durante tutte le stagioni dell’anno.”

I dati, rilevati dall’area statistica APT Basilicata, infatti, rappresentano un aumento moderato e costante sia negli arrivi che nelle presenze dai paesi di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera) tra il 2023 e il 2024. In particolare gli arrivi di tedeschi sono aumentati da 17.473 nel 2023 a 18.994 nel 2024, con un incremento di 1.521 (+8.7%)