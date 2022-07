Basilicata: al 40% positivi/tamponi e salgono a 62 i ricoveri (27Pz,35Mt). Da Giappone cerotto al posto del tampone.

Corre ancora il contagio ed oggi il nuovo report (Task Force Coronavirus bollettino del 3 luglio 2022) ci consegna un rapporto positivi/tamponi che sale oltre il 40%, con una risalita oltre i nove mila dei positivi totali in regione ed anche dei ricoveri che superano ora le sessanta unità (solo qualche settimana fa erano 35). Ma, almeno, non c’è nessun decesso.

Dunque, i nuovi positivi riscontrati sono 581 nuovi positivi (561 residenti) su 1.429 tamponi processati nella giornata di ieri che corrispondono al 40,66%, rispetto al 37,55% del giorno precedente, molto superiore al dato settimanale ultimo del 33,94%.

Per quanto riguarda i ricoveri essi passano da 56 a 62 (27 al San Carlo e 35 al Madonna delle Grazie) dei quali sempre solo uno in terapia intensiva a Potenza.

Dei 561 nuovi positivi residenti (376 nel potentino e 185 nel materano) ne sono stati riscontrati: 106 a Potenza, 53 a Matera, 33 a Venosa, 25 a Pisticci, 21 a Ferrandina, poi in altre comunità con numeri inferiori.

Anche oggi, tenuto conto dei guariti di giornata (154), considerato l’alto numero dei nuovi casi, il totale dei positivi in regione sale ulteriormente da 8.896 a 9.303.

Intanto, viene annunciata la messa a punto in Giappone di uno speciale cerotto che si applica sulla pelle e che può fornire un risultato di infezione da Sars-Cov-2 in circa tre minuti. Potrebbe essere il nuovo dispositivo medico che, al posto degli attuali tamponi, consente di rilevare la positività in modo sicuro, affidabile e non invasivo. E’ in un articolo pubblicato sulla rivista “Scientific Reports” che si parla di questa novità dovuta ad uno studio condotto dagli scienziati dell’Università di Tokyo che hanno lavorato proprio con l’intento di mettere a punto un nuovo metodo per rilevare gli anticorpi specifici per il coronavirus efficace, in tempi rapidi, non invasivo e a costi bassi.

Come funziona il cerotto? Dei “microaghi porosi biodegradabili fatti di acido polilattico” procedono al prelievo del liquido interstiziale (ISF) presente negli strati dell’epidermide e del derma della pelle che viene analizzato da “biosensore immunologico in grado di rilevare gli anticorpi specifici per il Sars-Cov-2“. In ultima istanza, quindi, gli scienziati hanno sviluppato un cerotto compatto capace di rilevare gli anticorpi nell’arco di 3 minuti valido per il covid ma che “in linea teorica, potrebbe essere riadattato per rilevare la presenza di altre infezioni“. Ma, soprattutto, viene specificato “sarebbe un’opzione attendibile, efficace e a basso costo, adatta anche alle zone a basso reddito, un obiettivo chiave per la gestione globale delle epidemie”.