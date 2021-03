Secondo l’ente del farmaco britannico, le reazioni alle iniezioni dei vaccini contro il coronavirus sarebbero meno dello 0,5% e con effetti non preoccupanti. Irrisorio il numero di casi di anafilassi. Buone notizie dunque che possono contribuire a diradare le preoccupazioni alimentate da allarmismi in merito agli effetti collaterali post vaccinazione.

A tal proposito, a quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 10.17 di oggi, “sono 4.587.565 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, il 70,1% del totale di quelle consegnate: 6.542.260. Nello specifico, 4.537.260 sono quelle Pfizer/BioNTech, 493.000 Moderna e 1.512.000 AstraZeneca. La somministrazione ha riguardato 2.830.289 donne e 1.757.276 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 1.454.503. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 2.378.238 operatori sanitari, 769.058 unità di personale non sanitario, 409.982 ospiti di strutture residenziali, 734.448 over80, 78.461 unità delle forze armate e 217.378 unità di personale scolastico.”

Vaccinazione che procede a macchia di leopardo in Basilicata (https://giornalemio.it/salute-e-benessere/vaccini-a-matera-con-il-contagocce-sindaci-medici-e-sindacati-informateci/) dove, in base ai dati del report odierno della task force relativo ai tamponi processati nella giornata di ieri 2 marzo 2021, continua la crescita dei positivi che ha superato la barriera dei quattromila, raggiungendo il numero di 4.030.

Cresce anche l’incidenza dei positivi sui tamponi processati: su 1.339 tamponi molecolari sono stati riscontrati 129 positivi (di cui 122 residenti) pari ad un incidenza del 9,63% (ieri è stato dell’8,39%), superiore al dato medio della settimana passata che è stato dell’8,76, nonchè del dato nazionale che è del 5,08%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Matera (16), Sant’Arcangelo (16), Potenza (13), Senise (9), Montescaglioso (6), Pisticci (6), Rionero (6), Policoro (5), poi via via altri comuni con numeri più bassi.

Oggi, fortunatamente, non si registrano decessi. I ricoveri totali, invece, continuano a salire da 101 a 110 ed anche quelli in terapia intensiva passano da 9 a 10 (4 Pz, 6 Mt).

Infine, sono 61 i guariti della giornata (60 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che oggi -come abbiamo già detto- sale a 4.030.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 03 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 02 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 243.966

Tamponi totali negativi n. 225.625

Persone testate n. 149.289

Tamponi molecolari di giornata n. 1.339

Test antigenici totali 11.171

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 129

Tamponi negativi n. 1.210

RICOVERATI N. 111

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 22

Medicina d’Urgenza n. 11

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 26

Pneumologia n. 11

Terapia Intensiva n. 06

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 61

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 129

Residenti: n. 122

N. Comune

1 Avigliano

1 Bernalda (domiciliato a Pisticci)

1 Brienza

1 Cancellara

1 Castronuovo di Sant’Andrea

1 Cersosimo (domiciliato a Nova Siri)

1 Ferrandina

1 Francavilla in Sinni

1 Grottole

4 Latronico

3 Lauria

1 Lavello

16 Matera

7 Melfi

1 Montalbano Jonico

6 Montescaglioso

1 Nemoli (domiciliato a Maratea)

2 Palazzo San Gervasio

1 Paterno

1 Pietrapertosa (domiciliato a Potenza)

6 Pisticci

5 Policoro (n. 2 domiciliati a Sant’Arcangelo)

13 Potenza

1 Rapone

6 Rionero in Vulture (n. 1 domiciliato a Melfi)

3 San Chirico Raparo

2 San Giorgio Lucano

16 Sant’Arcangelo

9 Senise

1 Teana

1 Tito

1 Vaglio Basilicata

4 Venosa

2 Viggianello

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Castelsaraceno)

1 Cina (domiciliato a Matera)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 05

N. Regione/ Stato estero

5 Puglia

GUARITI TOTALI N. 61

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 60

N. Comune

3 Abriola (n. 1 domiciliato a Brienza; n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Avigliano

1 Lagonegro

2 Lauria

3 Lavello

1 Maratea

1 Matera

11 Melfi

1 Montescaglioso

2 Muro Lucano

8 Policoro

9 Potenza

3 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

1 Savoia di Lucania

4 Stigliano

6 Tolve

1 Tursi (domiciliato a Policoro)

1 Vietri di Potenza

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 01

N. Regione/Stato estero

1 Lazio (domiciliato a Matera)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.030

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.919

DECEDUTI RESIDENTI N. 363

GUARITI RESIDENTI N. 11.156