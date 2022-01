Dal report odierno, sono 94 i ricoverati (1 più di ieri) con covid19 in ospedale in Basilicata, 4 dei quali (3 a Potenza ed 1 a Matera) in terapia intensiva (uno in più di ieri al San Carlo). Dato confortante è che non vengono registrati decessi, dopo tre giorni che ne erano stati riportati ben otto.

Per quanto riguarda i nuovi casi, ne sono stati registrati 1.081 (il 17,18%) su 6.291 tamponi processati ieri, un dato migliore rispetto a 20,22% del giorno precedente.

Considerato che da lunedì scorso vengono sommati nel conteggio sia tamponi i molecolari che quelli antigenici, in ossequio alla normativa nazionale che ha equiparato ciò che non è equiparabile (è certificata la minore affidabilità degli antigenici), sarebbe stato opportuno che venissero forniti i dati separati, come avvenuto nelle prime due giornate.

Infatti, lunedì scorso i positivi (592) riscontrati tra i tamponi molecolari (2.259) incidevano per il 26,21%, mentre quelli (948) riscontrati tra i (5.718) tamponi antigenici per il 16,58%. Una differenza di dieci punti che compariva anche il girono seguente che sta a dimostrare quanti positivi sfuggano all’esame antigenico. Ma tant’è.

Ma ecco a seguire il comunicato ufficiale della mattinata in attesa del bollettino con ulteriori dati che (come leggete sotto) verrà reso disponibile dopo le 17,00 e che pubblicheremo in coda a questo stesso articolo:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 21 gennaio, sono state effettuate 5.510 vaccinazioni. A ieri sono 457.613 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (82,7 per cento), 419.281 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (75,8 per cento) e 260.795 (47,1 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.137.689 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 94 le persone ricoverate negli ospedali lucani, di cui 4 in terapia intensiva (3 a Potenza e 1 a Matera).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 6.291 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.081 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 960 guarigioni.

Nessun decesso è stato segnalato dalle competenti strutture sanitarie.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web: https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”