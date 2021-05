Da oggi 13 maggio e sino al 16 maggio anche nel Comune di Acerenza si applicano le misure da zona rossa per contenimento del contagio da Covid -19 in base all’ordinanza n.26 firmata nella serata di ieri dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Comune che si aggiunge a quelli che -in base a precedente provvedimento (ordinanza n.25) da ieri, e sempre fino al 16, sono già in zona rossa: Ripacandida, Balvano, Rionero in Vulture, Garaguso e Rotondella.

I dati diffusi dalla task force, relativi ai tamponi molecolari processati in Basilicata nella giornata di ieri, nel frattempo registrano una situazione che sembra stabilizzarsi con una incidenza positivi/tamponi giornaliero più basso di quello registrato ieri, i ricoveri totali e quelli in terapia intensiva stabili. Due, invece, sono i decessi.

Dunque, su 1.214 tamponi molecolari, sono stati rilevati 91 positivi (tutti residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi che dall’8,55% di ieri ridiscende al 7,50% odierno, che si colloca sotto al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 7,82%, mentre quello nazionale è al 2,5%.

I positivi di oggi riguardano Acerenza con 11, Melfi e Policoro con 10, poi via via altri comuni con numeri inferiori. Matera anche oggi fa registrare pochi casi (1) e Potenza 4.

Si registrano, purtroppo, ancora due decessi, mentre i ricoveri totali variano da 132 a 131 e quelli in terapia intensiva rimangono a 10 (5 Pz, 5 Mt).

Infine, i guariti di giornata sono 215 (213 i residenti), che fanno scendere il totale dei positivi in Basilicata a 5.162.

A seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 13 MAGGIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 12 maggio 2021

Tamponi molecolari totali n. 339.555

Tamponi molecolari totali negativi n. 311.643

Persone testate n. 195.665

Test antigenici totali 14.954

Tamponi molecolari di giornata n. 1.214

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 91

Tamponi molecolari negativi n. 1.123

RICOVERATI N. 131

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 31

Medicina d’Urgenza n. 06

Medicina Interna Covid n. 07

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 29

Pneumologia n. 12

Medicina Interna Covid n. 01

Terapia Intensiva n. 05

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 215

DECESSI TOTALI N. 2

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 2

• Pisticci

• Rionero in Vulture

POSITIVI TOTALI N. 91

Residenti: n. 91

N. Comune

11 Acerenza (n. 1 domiciliato a Pietragalla)

1 Avigliano

3 Balvano

3 Bella

1 Filiano

1 Ginestra

1 Grassano

1 Irsina

3 Lagonegro

1 Lauria

5 Lavello

1 Matera

10 Melfi

2 Montalbano Jonico

3 Montemilone

3 Muro Lucano (n. 1 domiciliato a Bella)

1 Nova Siri

2 Pescopagano

3 Pietragalla

1 Pignola

10 Policoro (n. 1 domiciliato a Montalbano Jonico)

4 Potenza

4 Rionero in Vulture

7 Ripacandida

3 Rotondella

1 Salandra

2 San Chirico Raparo

1 Savoia di Lucania

1 Tito

1 Valsinni

GUARITI TOTALI N. 215

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 213

N. Comune

4 Atella

1 Avigliano

5 Balvano (n. 1 domiciliato a Potenza)

5 Barile

1 Bernalda

1 Brienza

5 Brindisi Montagna

3 Filiano (n. 1 domiciliato a Balvano; n. 1 domiciliato a Potenza; n. 1 domiciliato

a Rionero in Vulture)

2 Garaguso

1 Grottole

1 Irsina

2 Maratea

19 Matera

8 Melfi

2 Montalbano Jonico

5 Montescaglioso

3 Muro Lucano

9 Policoro

12 Pomarico

79 Potenza

18 Rionero in Vulture

2 Rotondella

3 Sant’Arcangelo

2 Scanzano Jonico

4 Stigliano

3 Tito (n. 1 domiciliato a Potenza)

5 Tolve (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Tricarico

2 Vaglio Basilicata

1 Venosa

4 Vietri di Potenza (n. 1 domiciliato a Potenza)

Guariti non residenti ma domiciliati regione Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Policoro)

1 Campania (domiciliato a Vaglio Basilicata)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.162

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.031

DECEDUTI RESIDENTI N. 540

GUARITI RESIDENTI N. 19.016