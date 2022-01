Sono più di due milioni gli italiani attualmente positivi a causa di Omicron e Draghi ha puntato il dito contro i No Vax: “Se siamo in difficoltà è colpa dei non vaccinati” nella tardiva conferenza stampa tenuta ieri sera per illustrare le nuove regole in vigore da ieri (sul Super Green Pass: certificato verde rafforzato necessario sui mezzi pubblici e per accedere a ristoranti, hotel, mostre e obbligo vaccinale per over 50 in base al quale sono triplicate le prenotazioni delle prime dosi di vaccino in questa fascia d’età). E sulla maggiore incidenza dei non vaccinati sui ricoveri, anche in terapia intensiva sono state fornite le due tabelle a seguire abbastanza esplicite circa il maggiore rischio di chi ha scelto di non proteggersi:

Sebbene sia evidente che la situazione emergenziale permanga anche -e soprattutto- per i mancati interventi di quest’ultimo anno per implementare il servizio sanitario con personale e strutture, per non parlare dei trasporti e della scuola. Ma tant’è.

Ed eccoci ai dati odierni del report della task force della Basilicata da cui si evince che i ricoveri ospedalieri sono saliti da 74 a 78, mentre rimangono sempre due i ricoveri in terapia intensiva (ambedue al San Carlo di Potenza).

Per quanto riguarda i nuovi positivi riscontrati sui tamponi processati nella giornata di ieri, essi sono stati 868 (841 i residenti) pari ad una incidenza giornaliera del 31,21%, inferiore al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 33,48%. Questi nuovi casi sono 629 in provincia di Potenza, 212 in provincia di Matera, 11 domiciliati in regione, e altri 16 provenienti da fuori regione.

Ed ecco a seguire il comunicato ufficiale, mentre le tabelle con il riepilogo dei dati e i comuni interessati ai nuovi casi le pubblicheremo in questa stessa pagina non appena saranno rese disponibili:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 10 gennaio, sono state effettuate 5.678 vaccinazioni. A ieri sono 450.848 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (81,5 per cento), 416.218 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (75,2 per cento) e 204.259 (36,9 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.071.325 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 78 le persone ricoverate: 41 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 37 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuno in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.781 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 868 (e di questi 841 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 246 guarigioni.“

