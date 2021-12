L’Italia, come tutta l’Europa, sta affrontando la cosiddetta quarta ondata di questa pandemia che sembra non voler finire. Da due mesi salgono costantemente i contagi ed anche, conseguentemente, i ricoveri e i decessi. Ma nel nostro Paese appare essere, al momento, più blanda e contenuta. E’ evidente che la differenza è dovuta essenzialmente dall’alta percentuale di popolazione vaccinata. Ma, considerato che alcuni Paesi (ad esempio, da Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Belgio) che hanno vaccinato come l’Italia o poco meno hanno un’incidenza dei casi enormemente più grande è evidente che è stato significativo anche un altro fattore. L’aver tenuto alta la guardia anche nei momenti in cui il virus era più debole, attraverso misure di contenimento come l’utilizzo delle mascherine e il distanziamento nei luoghi chiusi, il Green Pass prima e il Super Green Pass adesso, le regole per lo smart working o il controllo su alcuni viaggi internazionali che ha permesso di affiancare ai vaccini altri dispositivi di controllo dell’epidemia.

Venendo alla Basilicata, in base al report odierno, i nuovi contagi di residenti (80) pareggiano con i guariti (79), mantenendo stabile il numero totale dei contagi in regione.

Questi, gli altri dati in sintesi di questa due giorni in regione:

il totale dei positivi in regione che, tenuto conto degli 80 nuovi casi di residenti e delle 79 guarigioni, rimane sostanzialmente fermo , salendo di una sola unità a 1.323 ;

che, tenuto conto degli 80 nuovi casi di residenti e delle 79 guarigioni, , salendo di una sola unità a ; l’incidenza giornaliera dei postivi sui tamponi processati è dell’8,02%, inferiore al 9,24% della giornata precedente, ma sempre di molto superiore al 4,73% relativo alla scorsa settimana.

Ecco a seguire il comunicato ufficiale riferito alla giornata di ieri mentre le relative tabelle riepilogative (con gli ulteriori dati sui ricoveri e i comuni interessati dai nuovi casi) le pubblicheremo appena verranno rese disponibili:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 10 dicembre, sono state effettuate 5.003 vaccinazioni. A ieri sono 440.412 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,6 per cento) e 408.409 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (73,8 per cento) e 90.718 (16,4 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 939.539 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 1.060 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 85 (e di questi 80 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 90 guarigioni, 79 delle quali di residenti in Basilicata.”

…..ed ecco giunte anche le tabelle riepilogative da cui si evince, inoltre:

i ricoveri totali passano da 20 a 21, con sempre uno solo in terapia intensiva;

i nuovi casi riguardano: Matera (31), Potenza (14), Lagonegro (13), poi altri Comuni con numeri inferiori (vedi elenco nella tabella sottostante).

(NB. dal 12 novembre scorso il totale dei positivi riportato sulle tabelle della regione è inferiore di uno rispetto al nostro che calcoliamo giornalmente in base ai dati ufficiali pubblicati senza che venga fornita una spiegazione. L’11 novembre i dati combaciavano in 895. Il giorno dopo vi sono stati 30 nuovi casi e 5 guarigioni. 895+30-5=920, mentre sulle tabelle di quel giorno veniva riportato 919. Da allora continua ad esserci questa discrasia che si è ampliata il 6-12-2021 a 3 unità (Eppure venerdì il dato della regione era 1.156 + 63 – 37 del fine settimana, sarebbero 1.182 e non 1.180 come riportato in tabella). Il 7-12-2021 la differenza aumenta ancora perchè dal calcolo che ognuno può fare risultano 1.217, mentre sulla tabella trovate 1.209. Un dato incongruo anche rispetto al dato riportato in tabella ieri che era 1.180. Infatti: 1.180 +52-18=1.214). Non sarebbe male se dessero qualche spiegazione in più per questi numeri ballerini.