Il governo Draghi, oggi, ha approvato anch’esso un decreto legge che proroga l’attuale divieto (sino al 25 febbraio) degli spostamenti tra Regioni per altri 30 giorni, quindi, fino al 27 marzo. Lo stop varrà per tutti, indipendentemente dalle fasce e dai colori, quindi non si potrà uscire né al di fuori delle zone arancioni e rosse né di quelle gialle.

E in attesa di ulteriori disposizioni in base all’andamento dell’epidemia, specie a causa delle varianti, con riferimento ai dati diffusi oggi dalla task force della Basilicata relativi ai 391 tamponi processati nella giornata di ieri 21 febbraio 2021, pochissimi, sono stati riscontrati 41 positivi (40 residenti) pari ad un incidenza del 10,49%, il dato giornaliero più alto (ieri 6,04%) di questa settimana e di molto superiore anche a quello nazionale che è stato del 5,36%.

I nuovi positivi riguardano: 12 Policoro, 6 Potenza, 5 a Matera e Pisticci, poi via via con numeri più bassi.

Come ogni lunedì forniamo l’incidenza del rapporto dei tamponi postivi su quelli processati riferita all’intera settimana appena conclusa che è del 7,99%, (la settimana precedente è stata del 9,33, quella prima 7,17).

Sono segnalati, purtroppo, tre decessi, mentre i ricoveri totali rimangono sostanzialmente stabili (da 82 a 84) ed anche quelli in terapia intensiva rimangono 4.

Infine, sono 27 i guariti della giornata (26 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che oggi è di 3.372.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 22 febbraio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 21 febbraio 2021

Tamponi molecolari totali n. 231.171

Tamponi totali negativi n. 213.961

Persone testate n. 141.395

Tamponi molecolari di giornata n. 391

Test antigenici totali 7.123

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 41

Tamponi negativi n. 350

RICOVERATI N. 84

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 27

Pneumologia n. 21

Medicina d’Urgenza n. 09

Terapia Intensiva n. 02

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 14

Pneumologia n. 09

Terapia Intensiva n. 02

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 27

DECESSI TOTALI N. 03

Deceduti Residenti n. 03

• Melfi

• Tolve

• Viggianello

POSITIVI TOTALI N. 41

Residenti: n. 40

N. Comune

3 Gallicchio

1 Grassano

2 Guardia Perticara

1 Irsina

5 Matera

1 Montalbano Jonico

2 Montescaglioso

5 Pisticci

12 Policoro

6 Potenza

2 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Molise (domiciliato a Lavello)

GUARITI TOTALI N. 27

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 26

N. Comune

1 Abriola

1 Armento

1 Avigliano

1 Marsicovetere

1 Matera

8 Melfi

1 Montalbano Jonico

1 Pignola

4 Rapolla

1 Ruoti

1 san Chirico Nuovo

1 Stigliano (domiciliato a Sant’Arcangelo)

1 Terranova di Pollino

1 Trivigno

2 Vietri di Potenza

Guariti non residenti nè domiciliati in Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.372

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.288

DECEDUTI RESIDENTI N. 356

GUARITI RESIDENTI N. 10.742;