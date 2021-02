Quale linea seguirà il governo nella lotta alla pandemia? Sarà maggiormente incentrata sul rigore o sulla convivenza con il coronavirus? Al momento -come tutto il programma del presidente del Consiglio Mario Draghi- non ci è dato sapere. Il suo primo atto è stato quello di condividere la proroga della chiusura delle piste da sci con Speranza.

Ma come ha ricordato Andrea Crisanti, Direttore di Microbiologia e Virologia dell’Universita’ di Padova, con riferimento alle polemiche seguite alle parole di Walter Ricciardi che ieri aveva chiesto un lockdown di qualche settimana per limitare la diffusione delle varianti: “L’agenda non la decidono ne’ i politici ne’ gli esperti: la decide il virus. Finché non lo controlliamo, la realtà è questa“. “Bisogna mettersi l’anima in pace su questa cosa. -ha aggiunto- Quindi ha fatto benissimo Ricciardi a sollevare l’allarme su questa problematica perché i politici, in genere, anche nel passato, si sono mossi sempre in ritardo. Sempre”.

E sempre in mattinata Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, ha rilevato che: “Le varianti non ce le siamo inventate noi, ci sono, sono maggiormente contagiose, e non possiamo fare trattativa politica o sindacale con il virus: il virus segue le sue modalità di trasmissione“. “Siamo tutti d’accordo – ha aggiunto – che vorremo riaprire, ma io mi ritrovo ad avere il reparto invaso da nuove varianti e tutto fa pensare che a breve avremo problemi più seri“.

Circa la proroga della chiusura delle piste da sci il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio -pur dimostrando contrarietà- ricorda a tutti che “Speranza fino a sabato non aveva poteri, è l’effetto collaterale di una crisi irresponsabile. Sabato ha potuto ascoltare i suggerimenti dei suoi consulenti e assumere le sue decisioni. ” Insomma, girare i reclami allo statista di Rignano.

Bene, nel mentre la politica dopo aver perso due mesi dietro ad una crisi superflua continua a far polemiche più che fatti, ecco i dato diffusi oggi dalla task force della Basilicata relativi ai tamponi processati nella giornata di ieri 15 febbraio 2021.

Sui 1.058 tamponi molecolari, sono stati rilevati 83 (79 residenti) i positivi di cui : 14 a Venosa, 11 a Policoro, 10 a Forenza. 9 casi a Matera e Melfi, e poi via via con numeri più bassi.

L’incidenza del rapporto dei tamponi postivi su quelli processati è oggi al 7,84%, superiore a quello di ieri che è stato del 6,03%, nonché a quello nazionale che è del 4,10%.

E’ ancora segnalato un decesso, mentre i ricoveri totali salgono ancora da 76 a 79 e quelli in terapia intensiva da 6 a 7 casi.

Infine, sono 54 i guariti della giornata e il totale dei positivi in Basilicata è oggi a 3.238.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 16 febbraio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 15 febbraio 2021

Tamponi molecolari totali n. 224.230

Tamponi totali negativi n. 207.560

Persone testate n. 137.183

Tamponi molecolari di giornata n. 1.058

Test antigenici totali 6.225

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 83

Tamponi negativi n. 975

RICOVERATI N. 79

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 30

Pneumologia n. 22

Medicina d’Urgenza n. 07

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 08

Pneumologia n. 05

Terapia Intensiva n. 03

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 54

DECESSI TOTALI N. 01

Deceduti Residenti n. 01

• Bernalda

POSITIVI TOTALI N. 83

Residenti: n. 79

N. Comune

1 Acerenza

3 Atella

1 Bernalda

10 Forenza

1 Gallicchio (domiciliato a Sant’Arcangelo)

4 Genzano di Lucania

9 Matera

9 Melfi

4 Pignola

1 Pisticci

11 Policoro

4 Potenza

3 Rionero in Vulture

1 Ruvo del Monte

1 Senise

1 Stigliano

1 Tricarico

14 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 India (domiciliato a Maschito)

Non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

3 Puglia

GUARITI TOTALI N. 54

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 53

N. Comune

1 Acerenza

1 Avigliano (domiciliato a Potenza)

1 Brienza

1 Filiano

9 Lavello

1 Marsico Nuovo

3 Matera

1 Picerno

3 Pietragalla

1 Pisticci

3 Policoro (n. 1 domiciliato a Matera)

7 Potenza (n. 1 domiciliato a Calvello; n. 1 domiciliato a Vaglio Basilicata)

1 Rionero in Vulture

1 Ruoti

1 San Chirico Nuovo

1 Scanzano Jonico

1 Tito

2 Vaglio Basilicata

14 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia (domiciliato a Potenza)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.238

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.159

DECEDUTI RESIDENTI N. 343

GUARITI RESIDENTI N. 10.368

Note: Il decesso riportato nel presente bollettino è avvenuto in data 13/02/2021.