Da questa vicenda pandemica bisognerà capire ed imparare ad operare in modo diverso dal passato. In primis il non poter affidare interamente al privato la salute dei cittadini. Sanità sempre più pubblica e ricerca in cui il pubblico fa una parte importante dovrebbero essere le strade per l’immediato futuro.

Immaginiamo vada in questa direzione l’annuncio dato ieri sera dalla società pubblica guidata dal commissario Arcuri, Invitalia, relativo all’acquisto di una partecipazione del 30% della società ReiThera in seguito a un aumento del capitale. Un finanziamento industriale e di ricerca pari a 81 milioni di euro, gran parte del del quale (69,3 milioni) andrà alla ricerca e sviluppo per il vaccino anti-Covid, i restanti 11,7 milioni serviranno ad ampliare lo stabilimento di Castel Romano, dove esso sarà prodotto.

In merito, Speranza ha dichiarato: “Lo stato italiano entra con capitale pubblico in ReiThera, l’azienda di Castel Romano che sta sviluppando il vaccino Anti Covid. È una scelta giusta e importante. Da questa crisi dobbiamo uscire più forti per garantire la salute delle persone oggi e domani“. Un segnale nel momento in cui le multinazionali del vaccino stanno venendo meno alle aspettative alimentate da esse stesse in merito alle forniture.

Venendo alla Basilicata, ecco i dati relativi ai tamponi molecolari eseguiti nella giornata di ieri, martedì 26 gennaio, che continuano ad essere in un numero scandalosamente basso. Infatti, su 781 sono stati 76 (73 i residenti) i positivi rilevati che corrispondono al 9,73% (ieri 8,65%), superiore al dato medio lucano della settimana scorsa dell’8,27% e a quello del 4,12% nazionale.

Oggi il maggior numero di casi rilevati (19) riguardano la città di Potenza, seguono i 7 di Matera e poi via via numeri più ridotti.

Come avviene da giorni, nel report di oggi viene riferito che sarebbero stati processati 1.542 test antigenici, dato non valutabile in assenza degli esiti.

Oggi, fortunatamente, non vengono registrati decessi ed anche i ricoveri totali registrano una variazione sebbene minima al ribasso (da 85 a 83), mentre quelli in terapia intensiva rimangono fermi a 2 casi.

Infine, 84 sono i guariti della giornata, mentre il numero totale dei positivi in Regione al momento è di 6.733.

Ma ecco i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 27 gennaio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 26 gennaio 2021

Tamponi molecolari totali n. 206.752

Tamponi totali negativi n. 191.443

Persone testate n. 128.038

Tamponi molecolari di giornata n. 781

Test antigenici totali 1.542

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 76

Tamponi negativi n. 705

RICOVERATI N. 83

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 29

Medicina d’Urgenza n. 08

Terapia Intensiva n. 02

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 05

Pneumologia n. 06

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI N. 84

POSITIVI TOTALI N. 76

Residenti: n. 73

N. Comune

5 Avigliano

3 Brienza

3 Ferrandina

2 Grumento Nova

1 Lauria

6 Lavello (n. 1 domiciliato a Filiano)

1 Marsico Nuovo (domiciliato ad Acerenza)

7 Matera (n. 1 domiciliato a Montescaglioso)

3 Montalbano Jonico

6 Montescaglioso

3 Palazzo San Gervasio

1 Pisticci

19 Potenza

3 Rapolla

2 Rionero in Vulture

1 Rotondella

3 Ruoti

1 Sarconi

1 Scanzano Jonico (domiciliato a Montalbano Jonico)

1 Vaglio Basilicata

1 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Piemonte (domiciliato a Matera)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Piemonte

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 84

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 83

N. Comune

1 Bella

1 Genzano di Lucania

3 Lagonegro

4 Lavello

14 Maratea

3 Matera

5 Melfi

3 Moliterno (n. 1 domiciliato a Marsicovetere)

1 Montemilone

1 Pignola

1 Policoro

5 Rionero in Vulture

2 Ruoti

7 Sant’Angelo Le Fratte (n. 1 domiciliato a Brienza)

1 Stigliano

1 Tito

13 Venosa (n. 1 domiciliato a Pisa)

17 Vietri di Potenza

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 1

N. Regione/Stato estero

1 Abruzzo (domiciliato a Sant’Angelo Le Fratte)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.733

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 6.650

DECEDUTI RESIDENTI N. 309

GUARITI RESIDENTI N. 5.614