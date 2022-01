In Basilicata, domani avremo i comunicati ufficiali e le tabelle cumulative di questo weekend di fine/inizio anno, nel mentre si apprende che (fonte TGR) i nuovi positivi emersi dai 2.114 tamponi molecolari processati nella giornata di ieri sono stati 324 (incidenza positivi/tamponi al 15,33%), molto meno di ieri, mentre 67 sarebbero i guariti.

I ricoveri sono ancora saliti da 66 a 73 (7 in più rispetto a ieri), due dei quali sono in terapia intensiva, entrambi al Madonna delle Grazie di Matera.

Come annunciato questa domenica sono riprese le vaccinazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni per i quali sarebbero 790 le prenotazioni effettuate: 550 a Potenza e 240 a Matera.

Nella Città dei Sassi questa mattina è partita l’attività dell’hub vaccinale di Via Sallustio dedicato proprio a questa fascia di età a partire da oggi, domenica 2 gennaio e per tutte le domeniche sino al 6 marzo, dalle ore 8:00 alle ore 20.00. Dal 3 sino al 5 gennaio, invece, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (quindi mattina e pomeriggio) e, successivamente, dal 7 gennaio sino al 28 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (solo di pomeriggio), sarà destinato alla vaccinazione dei ragazzi over 12 e del personale scolastico.

Ricordiamo che è partito anche quell’inguacchio dell’autosorveglianza, ovvero la quarantena fai da te “ideona” del governo dei migliori (https://giornalemio.it/cronaca/autosorveglianza-tra-decreto-e-circolare-ministeriale-il-grande-bluff-dei-migliori/).

============&&&&&&&&&&=============

Aggiungiamo questo ulteriore documento acquisito da TRM:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 2 GENNAIO 2022, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 1° gennaio 2022

Tamponi molecolari totali n. 522.731

Tamponi molecolari totali negativi n. 482.332

Persone testate n. 265.197

Test antigenici totali 28.163

Tamponi molecolari di giornata n. 2.114

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 324

Tamponi molecolari negativi n. 1.790

RICOVERATI N. 73

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 21

Pneumologia n. 19

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 23

Pneumologia n. 8

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 2

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 67

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 324

Positivi residenti: n. 307

N. Comune

2 Abriola

1 Acerenza

11 Anzi

2 Atella

8 Avigliano

2 Balvano

3 Baragiano

3 Bella

1 Bernalda

1 Brienza

20 Brindisi di Montagna (n.1 domiciliato in Piemonte)

5 Campomaggiore

4 Ferrandina

2 Filiano

4 Grassano

1 Irsina

1 Lauria

3 Lavello

4 Marsicovetere (n.1 domiciliato in Lazio)

24 Matera

6 Melfi

10 Moliterno (n. 1 domiciliato a Sarconi)

1 Montemurro

4 Muro Lucano (n. 1 domiciliato in Lombardia)

1 Palazzo San Gervasio

6 Paterno

3 Picerno

1 Pietrapertosa

12 Pignola

1 Pomarico

90 Potenza (domiciliati: n. 1 a Satriano di Lucania, n. 1 a San Fele, n. 1 in Umbria)

2 Rionero in Vulture

5 Ruoti

1 San Chirico Raparo

6 San Fele

8 Sant’Arcangelo

1 Sarconi

1 Sasso di Castalda

5 Satriano di Lucania

9 Spinoso

6 Tito

8 Tolve

2 Tricarico

2 Vaglio di Basilicata

3 Venosa

3 Vietri di Potenza

8 Viggiano

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 15

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Baragiano)

2 Emilia Romagna (domiciliati a Brindisi di Montagna, Paterno)

4 Lazio (domiciliati a Potenza, Vaglio di Basilicata, Sarconi n. 2)

3 Lombardia (domiciliati a Potenza, Venosa, Matera)

2 Piemonte (domiciliati a Brindisi di Montagna, Tricarico)

1 Toscana (domiciliato a Spinoso)

1 Veneto (domiciliato a Tolve)

1 Germania (domiciliato ad Anzi)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Lombardia

1 Piemonte

GUARITI TOTALI N. 67

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 65

N. Comune

1 Accettura

2 Atella

6 Lavello

41 Matera

1 Melfi

1 Montalbano Jonico

1 Montescaglioso (domiciliato a Matera)

1 Pisticci

3 Policoro

4 Potenza

2 Stigliano (n. 1 domiciliato a Pisticci)

2 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia (domiciliato a Matera)

1 Iran (domiciliato a Matera)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.570*

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.497*

DECEDUTI RESIDENTI N. 612

GUARITI RESIDENTI N. 30.231*

* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti

Potenza, 2 gennaio 2022

Task Force Regione Basilicata