In Basilicata, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 31 agosto, sono state effettuate 3.124 vaccinazioni. A ieri sono 401.675 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (72,6 per cento) e 320.275 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (57,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 721.950 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 1.032 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 80 (e tra questi 69 relativi a residenti in Basilicata), sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 62 guarigioni, di cui 58 relative residenti in Basilicata).”

In base a tali dati e a quelli riportati nelle schede che pubblichiamo più avanti, i ricoveri totali in regione scendono di una unità (da 49 a 48), mentre in terapia intensiva i casi salgono a 2, mentre rimane di oltre 12 punti inferiore al dato nazionale (totale persone vaccinate 37.882.252, pari al 70,14 % della popolazione over 12, aggiornato alle 6,12 di oggi) la percentuale di coloro che hanno ricevuto la copertura vaccinale con due dosi.

Si rileva, inoltre, che l’incidenza odierna dei positivi riscontrati sui tamponi processati è del 7,75% rispetto al 7,58% di ieri, sempre superiore al dato aggregato dell’incidenza dei positivi sui tamponi processati relativi all’intera settimana appena conclusa che è stato del 5%.

Il totale dei positivi in Basilicata (anche tenuto conto delle 58 ulteriori guarigioni) sale ancora a 1.386 (3 in più della tabella che non ha corretto l’errore di qualche giorno fa https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-2-decessi-positivi-tamponi-settimana-al5-crescono-i-ricoveri/).

I nuovi casi riguardano: Pisticci (7), Policoro (6), Matera e Senise (5), Gorgoglione (4), poi altri comuni (come da elenco nella tabella sottostante) con meno casi tra cui Potenza con 3.