Tutti coloro (e sembra siano moltissimi) che, per un motivo o per l’altro, non sono ancora riusciti a ottenere la certificazione verde nonostante il possesso di tutti i requisiti, magari anche perché non hanno ricevuto il codice Authcode che consente di visualizzare il pass su Immuni, fino ad oggi dovevano passare dal problematico call center del 1500. Il Ministero della Salute ha ora attivato un ulteriore strumento online in soccorso a chi non ha ricevuto o ha smarrito l’SMS con il codice Authcode.

Da oggi, dunque, si può accedere alla nuova sezione del sito ministeriale dedicato alla campagna vaccinale e poi direttamente all’Authcode, anche senza SMS. Basta aprire il sito www.dgc.gov.it e scorrere fino al link con la scritta “Recupera il tuo codice AUTHCODE“, quindi si apre una nuova pagina in cui inserire i dati richiesti per ottenere il proprio codice (sarà sufficiente indicare il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e il requisito soddisfatto per il Green Pass : vaccino, guarigione o tampone). Compilati tutti i campi e selezionato “Recupera Authcode“, apparirà il codice che andrà poi inserito all’interno dell’app Immuni oppure direttamente sul sito dgc.gov.it tramite codice e tessera sanitaria o SPID.

Una conseguenza dell’introduzione del green pass obbligatorio -per intanto- è l’incremento delle prime dosi e, quindi, delle nuove persone che ricevono il vaccino anti-Covid, soprattutto trai più giovani (under 40). E’ quanto emerso dall’analisi delle vaccinazioni della settimana che va dal 25 al 31 luglio.

Venendo alla Basilicata, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 2 agosto, sono state effettuate 4.641 vaccinazioni. A ieri sono 358.807 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (64,9 per cento) e 261.759 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (47,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 620.566 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 788 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 67 sono risultati positivi (65 residenti, 1 domiciliato e 1 fuori regione).

Nella stessa giornata sono state registrate 9 guarigioni di residenti in Basilicata. Sono attualmente 20 le persone ricoverate di cui una in terapia intensiva.”

Come si vede, dunque, dai dati di questo iniziale comunicato, completato dal report delle schede che trovate più avanti, si registra purtroppo un primo decesso e un ulteriore significativo incremento dei contagi, con una incidenza positivi/tamponi che oggi balza all’8,50%, quasi il doppio di quella riferita ai tamponi processati nell’intera settimana appena conclusa che è stata del 4,81% e con il totale dei positivi in Basilicata (anche tenuto conto delle 9 ulteriori guarigioni) che sale a 779.

L’unico dato positivo (ma quanto è diventato ambiguo usare tale termine di questi tempi) è che rimangono fermi a 20 i ricoveri totali e ad uno quelli in terapia intensiva.