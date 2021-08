Anche Papa Francesco ha esortato a vaccinarsi nel suo messaggio ai popoli sulla campagna di vaccinazione contro il Covid-19, sostenendo che: “Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un atto di amore. E contribuire a far sì che la maggior parte della gente si vaccini è un atto di amore“. Aggiungendo che:”Vaccinarci è un modo semplice ma profondo di promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni degli altri, specialmente dei più vulnerabili“. E secondo l’ultimo aggiornamento del report vaccini del Ministero (dati alle 6 di oggi, mercoledì 18 agosto) sono 35.810.007 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale pari al 66,30 % della popolazione over 12.

In Basilicata, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 17 agosto, sono state effettuate 3.522 vaccinazioni. A ieri sono 381.258 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (68,9 per cento) e 299.346 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (54,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 680.604 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 999 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 68 ( e tra questi 64 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Nella stessa giornata sono state registrate 17 guarigioni (di cui 15 relative residenti in Basilicata) ed è deceduta una persona.”

Da questo primo comunicato e dalle ulteriori tabelle che pubblichiamo a corredo di questo articolo, si evince che l’incidenza dei positivi riscontrati in giornata rispetto al totale dei tamponi processati è del 6,81%, di poco superiore a quello dell’intera settimana appena conclusa che è stato del 6,56% e che il totale dei positivi attuali in Basilicata (anche tenuto conto delle 15 ulteriori guarigioni) sale a 1.191.

Per quanto riguarda i ricoveri totali per covid scendono dai 37 di ieri ai 34 attuali, mentre in terapia intensiva rimane un solo ricovero.

I nuovi positivi riguardano: Con 5 casi Matera, Lauria, Barile, Rionero e Viggianello, con 4 casi Bernalda, Melfi e Senise, poi altri comuni (come da elenco nella tabella sottostante) con meno casi, tra cui Potenza (2).