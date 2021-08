“La vaccinazione completa è la chiave per proteggersi da forme gravi di Covid-19, comprese le malattie causate dalla variante Delta“, per questo, “con la crescente circolazione” di questo mutante di Sars-CoV-2 “nei Paesi dell’Unione europea/Spazio economico europeo (Ue/See)“, l’Agenzia europea del farmaco (Ema) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) -con una nota congiunta- “incoraggiano fortemente coloro che hanno diritto alla vaccinazione, ma non si sono vaccinati, a iniziare e completare il programma di vaccinazione Covid-19 raccomandato in modo tempestivo“.

In Italia, secondo il report del governo, aggiornato alle 6.11 di oggi, il totale delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 33.485.151, ovvero il 62,00 % della popolazione over 12.

La Basilicata che è indietro al dato nazionale recupera qualche punto ma è ancora sotto il 50%. Infatti, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 4 agosto, sono state effettuate 4.503 vaccinazioni. A ieri sono 362.190 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (65,5 per cento) e 268.123 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (48,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 630.313 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 1.102 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 64 (fra i quali 62 relativi residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Nella stessa giornata sono state registrate 36 guarigioni, 32 delle quali relative a residenti in Basilicata.”

Come si vede, in base ai dati di questo iniziale comunicato completato dal report delle schede che trovate più avanti, oggi -a fronte di un numero più che doppio di tamponi- un ulteriore incremento dei contagi, con una incidenza positivi/tamponi che però ridiscende al 5,81% rispetto all’11,04% del giorno precedente, sempre superiore a quella riferita ai tamponi processati nell’intera settimana appena conclusa che è stata del 4,81% e con il totale dei positivi in Basilicata (anche tenuto conto delle 32 ulteriori guarigioni) che sale a 836.

Continuano a rimanere fermi a 20 i ricoveri totali e ad uno quelli in terapia intensiva e, soprattutto, non si registrano decessi.

I nuovi casi riguardano: Pescopagano (14), Potenza (11), Bella (8), Ruoti (5), Avigliano (4), Castelgrande (3), poi (come da elenco in tabella sottostante) altri comuni con meno casi. Nessuno a Matera.