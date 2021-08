In Italia sono 2.880 (+94) i ricoverati nei reparti non critici e 322 in terapia intensiva (-1).”I responsabili delle terapie intensive ci dicono che quasi tutti i loro pazienti affetti da Covid, circa il 90%, non sono vaccinati” ha detto Giovanni Migliore, Presidente della Fiaso, la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, sottolineando come ciò confermi “che il vaccino è l’arma più efficace a nostra disposizione per contrastare la pandemia e i suoi effetti peggiori”. E’ un dato di fatto da cui non dovrebbero prescindere neanche i più scettici, non fosse altro che per la salvaguardia della propria salute.

A tal fine si registra, come da ultimo aggiornamento del report vaccini del ministero della salute, che sono 34.868.168 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con doppia dose o con vaccino a singola dose, pari al 64,56 % della popolazione over 12. La Basilicata è 13 punti sotto questo dato e dovrebbe correre un po’ di più.

Infatti, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 10 agosto, sono state effettuate 4.402 vaccinazioni. A ieri sono 370.766 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (67,0 per cento) e 285.132 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (51,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 655.898 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 938 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 66 ( e tra questi 60 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Nella stessa giornata sono state registrate 25 guarigioni (tutte di residenti in Basilicata) ed è deceduta una persona.”

Purtroppo, in base ai dati di questo comunicato completato dal report delle schede che trovate più avanti, si registra un decesso (di residente a Matera), cosa che non accadeva da tempo, con una incidenza positivi/tamponi del 7,04% in risalita rispetto al 5,88% del giorno precedente ed anche a quella riferita ai tamponi processati nell’intera settimana appena conclusa che è stata del 6,66%.

I ricoveri totali da 25 scendono a 24, sempre 1 in terapia intensiva.

Il totale dei positivi in Basilicata (anche tenuto conto delle 25 ulteriori guarigioni) sale, invece, a 984.

I nuovi casi riguardano: Rapone (6), Rotonda (5), Sant’Arcangelo (4), poi (come da elenco in tabella sottostante) altri comuni con 3 casi e meno, tra essi Potenza (3) e Matera (1).