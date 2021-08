“Credo proprio che con la prossima primavera potremmo dire addio alle mascherine“…ad esserne convinto è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, all’Adnkronos Salute che spiega: “Dopo un altro giro di virus in cui ai vaccinati verrà stimolato ancora un po’ il sistema immunitario e ai non vaccinati, quando non avranno grandi problemi, farà sviluppare anticorpi, alla fine del prossimo autunno-inverno avremo una popolazione che nel 90% dei casi finirà per avere degli anticorpi o naturali o indotti dalla vaccinazione” contro Covid-19. Quindi –ha concluso – quando ci sono 9 italiani su 10 che hanno degli anticorpi è evidente che il virus è stato depotenziato e diventa come un virus qualsiasi“. Una ipotesi che prendiamo per buona e speriamo si avveri.

Nel mentre dal report settimanale sulla campagna vaccinale pubblicato dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, il generale Francesco Paolo Figliuolo emerge che “Sono 2.168.731 le persone dai 60 in su non ancora vaccinate in Italia.” E “Se agli over 60 si aggiungono anche i 2.257.514 della classe 50-59, si arriva a 4.426.245 over 50 non ancora vaccinati.” Una bella fascia di popolazione ancora esposta ai rischi conseguenziali ad un contagio.

In Basilicata “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 6 agosto, sono state effettuate 4.385 vaccinazioni. A ieri sono 364.980 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (66,0 per cento) e 274.300 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (49,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 639.280 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 1.168 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 69 (e di questi 60 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Nella stessa giornata sono state registrate 14 guarigioni, 13 delle quali relative a residenti in Basilicata.”

Dunque, in base ai dati di questo comunicato completato dal report delle schede che trovate più avanti, oggi si registra un maggiore numero di contagi e una incidenza positivi/tamponi che risale al 5,91% rispetto al 4,24% del giorno precedente e a quella riferita ai tamponi processati nell’intera settimana appena conclusa che è stata del 4,81%.

Ed il totale dei positivi in Basilicata (anche tenuto conto delle 13 ulteriori guarigioni) vola oltre i 900 (901) e salgono ancora -purtroppo- sia i ricoveri totali da 22 a 23 e quelli in terapia intensiva da 1 a 2.

I nuovi casi riguardano: Bernalda (6), Castelgrande (5), Bella (4), Scanzano J. (3), Melfi (3), Potenza (3), poi (come da elenco in tabella sottostante) altri comuni con meno casi tra cui Potenza (3) e Matera (1).