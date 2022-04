Sono ben sei i decessi riportati nel report odierno della task force covid19 della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 26 aprile 2022), tutti uomini e tutti ricoverati nell’ospedale San Carlo, rispettivamente residenti a Picerno (nato nel 1963), Terranova del Pollino (nato nel 1952), Pomarico (nato nel 1951), Rionero in Vulture (nato nel 1948), Potenza (nato nel 1936) e Genzano di Lucania (nato nel 1929).

Risalgono i ricoveri totali che da 86 tornano ad 89 (62 al San Carlo e 27 al Madonna delle Grazie), con quelli in terapia intensiva che passano da 3 a 2, uno nel nosocomio di Potenza e l’altro in quello di Matera.

Scende, invece, l’incidenza giornalieri dei positivi sui tamponi processati. Infatti, su 2.361 tamponi sono stati riscontrati 604 nuovi positivi (584 i residenti) pari ad una incidenza del 25,58%, inferiore al 27,49% del giorno precedente ed anche al 26,49% del dato della settimana appena conclusa.

I 584 nuovi positivi residenti (345 nel potentino e 239 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (86), Matera (77), Ferrandina (31), Pisticci (25), Melfi (22), Venosa (15), Policoro e Tricarico (13), Grassano, Genzano e Lavello (11), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Il numero dei positivi totali continua ancora a crescere e, pur tenendo conto dei 352 guariti (345 i residenti), con i nuovi casi odierni il totale dei positivi in regione avanza ancora da 28.741 a 28.974, con il prevedibile sfondamento domani anche del muro dei ventinovemila.

Per intanto, a fine aprile scadrà l’obbligo di avere ed esibire la certificazione verde e quello di indossare le mascherine al chiuso. Pre quanto riguarda il green pass, una decisione è stata già presa, mentre sui dispositivi di protezione c’è una discussione aperta nel governo, anche per la crescita dei contagi registrata nelle ultime settimane, ed è possibile che si vada nella direzione di mantenere l’obbligo di indossare la mascherina solo in alcuni luoghi.

E proprio questa mattina, in una intervista, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha dichiarato che “Sicuramente elimineremo le mascherine in molte circostanze, questa settimana daremo indicazioni su dove dovremo utilizzarle. Il mio consiglio è ‘abituiamoci a tenerle in tasca‘”. Ed ha aggiunto “Serve ancora la massima prudenza, ma dobbiamo abbandonare le mascherine, che continueremo a tenere sui mezzi di trasporto pubblico, in determinate situazioni, in determinati uffici. Poi le toglieremo anche lì, ma – ha ribadito – abituiamoci a tenerle in tasca“.

In merito a questa imminente decisione del governo Massimo Andreoni (in foto), primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), sostiene che: “Le misure di contenimento anti-Covid vanno tolte senza una strumentale propaganda ma in funzione dell’andamento epidemiologico. Tenere la mascherina al chiuso anche a maggio non è un dramma, visto che praticamente è l’unica misura rimasta e, visti i dati dei contagi, c’è un rischio che togliendo l’obbligo si apra al liberi tutti. Un grosso rischio che ora non ci possiamo permettere. Se poi c’è qualcuno che pensa che in tre giorni, da qui a fine aprile, la curva dei positivi si azzeri, bene così . Ma è bene dire la verità agli italiani e aspettare ancora a togliere la mascherina al chiuso, diciamo che un dato rassicurante potrebbe essere quello di aspettare che i contagi arrivino a 5 mila al giorno.”