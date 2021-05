Oggi 16 maggio, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha firmato l’ordinanza n.27 con la quale, a partire dal 16 maggio al 23 maggio, si dispone la zona rossa nei comuni di Anzi, Pietrapertosa e Rivello (provincia di Potenza). Inoltre, è confermata la zona rossa per il territorio comunale di Acerenza e Ripacandida (Provincia di Potenza), e Rotondella (provincia di Matera), sempre fino al 23 maggio.

Con la stessa ordinanza è stata disposta la revoca, a partire dal 16 maggio, della zona rossa per i territori comunali di Balvano e Rionero in Vulture (provincia di Potenza) e Garaguso (provincia di Matera).

Per quanto riguarda i dati diffusi dalla task force, relativi ai tamponi molecolari processati, sempre in Basilicata nella giornata di ieri, si continua registrare una situazione stabile con una incidenza positivi/tamponi giornaliero in linea con i giorni precedenti, i ricoveri totali ancora in calo e quelli in terapia intensiva senza variazioni, sebbene si torni a registrare decessi.

Dunque, su 1.185 tamponi molecolari, sono stati rilevati 93 positivi (89 i residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi del 7,85% in calo rispetto all’8,09% e all’8,38% dei due giorni precedenti, che si colloca al livello del dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 7,82%, mentre quello nazionale è al 2,2%.

I positivi di oggi riguardano Potenza con 13 casi, Rapolla con 10, Melfi 8, Acerenza e Pignola con 7, Irsina con 5, poi via via altri comuni con numeri inferiori. Matera oggi fa registrare un solo caso.

Oggi tornano ad esserci i decessi (2), mentre i ricoveri totali scendono ancora da 119 a 116 e quelli in terapia intensiva rimangono fermi a 9 (4 Pz, 5 Mt).

Infine, i guariti di giornata sono 192 (190 i residenti), che fanno scendere il totale dei positivi in Basilicata sotto la soglia dei cinquemila, precisamente a 4.969.

A seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 16 MAGGIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 15 maggio 2021

Tamponi molecolari totali n. 343.608

Tamponi molecolari totali negativi n. 315.367

Persone testate n. 197.459

Test antigenici totali 15.206

Tamponi molecolari di giornata n. 1.185

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 93

Tamponi molecolari negativi n. 1.092

RICOVERATI N. 116

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 33

Medicina d’Urgenza n. 04

Medicina Interna Covid n. 05

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 23

Pneumologia n. 11

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 05

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 192

DECESSI TOTALI N. 2

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 2

• Pietragalla

• Potenza

POSITIVI TOTALI N. 93

Residenti: n. 89

N. Comune

1 Abriola

7 Acerenza

2 Atella (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

2 Avigliano

1 Balvano

3 Cancellara

1 Ferrandina

1 Grassano

5 Irsina

2 Lagonegro

3 Lavello

1 Matera

8 Melfi

4 Montalbano Jonico

3 Montemilone

1 Muro Lucano

1 Picerno

2 Pietragalla

7 Pignola

2 Pisticci

13 Potenza

10 Rapolla

3 Rionero in Vulture

2 Rivello

2 Rotondella

1 San Chirico Raparo

1 Tolve

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

2 Campania (domiciliati a Lavello e Picerno)

1 Francia (domiciliato a Bernalda)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Friuli Venezia Giulia

GUARITI TOTALI N. 192

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 190

N. Comune

2 Abriola

9 Atella (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

6 Avigliano

1 Balvano

1 Castelluccio Superiore

4 Ferrandina

8 Filiano

2 Francavilla in Sinni

1 Irsina

14 Matera (n. 1 domiciliato a Montescaglioso)

21 Melfi

1 Montalbano Jonico

37 Montescaglioso

1 Muro Lucano

1 Nova Siri

8 Picerno

2 Pietragalla

2 Pignola

3 Pisticci

13 Policoro

28 Pomarico

2 Potenza (n. 1 domiciliato ad Avigliano)

3 Rapolla

13 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

1 Salandra

1 Senise

1 Tito

1 Tolve

1 Tursi

1 Vaglio di Basilicata

Guariti non residenti ma domiciliati regione Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliati a Senise)

1 Puglia (domiciliati ad Avigliano)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.969

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.853

DECEDUTI RESIDENTI N. 543

GUARITI RESIDENTI N. 19.525