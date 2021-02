E’ il quinto giorno di seguito che nel quotidiano report diffuso dalla Regione Basilicata sui dati covid19, vengono segnalati centinaia di guariti nei mesi precedenti e mai contabilizzati (anche oggi se ne segnalano 1.129 che si aggiungono ai 19 di giornata). Con il risultato che fino al 29 gennaio i positivi totali in regione risultavano essere 5.541 ed oggi, in base al report odierno (che riportiamo integralmente più avanti) sarebbero 3.976 (ma così non è, come vi spieghiamo più avanti).

Non sappiamo se questa emersione di guariti è finita con oggi, ma è davvero -a dir poco- sconcertante questo approccio così superficiale a questi dati che vengono forniti quotidianamente e in base ai quali si scrive, si assumono decisioni, ma -come scrivevamo ieri- derivano anche ansie e speranze tra i cittadini.

Ed è ancora più sconfortante rilevare che, anche quando si fanno queste rettifiche a posteriori, si continua a non fare nemmeno bene di conto, per cui il pallottoliere regalato a Fontana forse andrebbe regalato anche a qualcuno nella nostra Regione.

Infatti, inserendo i dati ufficiali in un banale foglio excel (come abbiamo fatto noi nella foto che riportiamo più sotto), i positivi lucani ad oggi sarebbero 3.648 e non 3.976 come scritto nel report. E’ un errore che abbiamo già segnalato ieri e che -come si evince dal calcolo che riportiamo- dipende da una ulteriore “dimenticanza“: non si sono sottratti i 328 vecchi guariti contenuti nel report riferito al 30 gennaio. Che è poi la differenza che permane nei giorni successivi…..

Incredibile ma vero. Ed ora, venendo agli altri dati si rileva che sui 1.123 tamponi molecolari processati nella giornata di ieri, lunedì 1 febbraio 2021, sono stati 63 (54 residenti) i positivi rilevati che corrispondono al 5,61%, di poco inferiore al 5,86% della giornata precedente e di poco superiore a quello nazionale che è del 5,56%.

Oggi emergono gli 8 casi di Matera, i 7 di Potenza e Melfi, a seguire poi via via numeri più ridotti.

Anche nel report odierno viene riferito che sarebbero stati processati 2.427 test antigenici, sempre senza esito.

Stabili sia i ricoveri totali (variano da 73 a 74) che quelli in terapia intensiva che rimangono fermi a 2 i casi. Inoltre, anche oggi non vengono segnalati decessi.

Come dicevamo, infine, solo 19 i guariti della giornata e ad essi – come avviene da giorni- se ne aggiungono altre 1.129 guarigioni non conteggiate in precedenza.

Ma tant’è, ed ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 02 febbraio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 01 febbraio 2021

Tamponi molecolari totali n. 211.283

Tamponi totali negativi n. 195.700

Persone testate n. 130.241

Tamponi molecolari di giornata n. 1.123

Test antigenici totali 2.427

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 63

Tamponi negativi n. 1.060

RICOVERATI N. 74

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 24

Pneumologia n. 25

Medicina d’Urgenza n. 06

Terapia Intensiva n. 02

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 11

Pneumologia n. 06

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 19

POSITIVI TOTALI N. 63

Residenti: n. 54

N. Comune

2 Acerenza

1 Atella

1 Avigliano

1 Banzi

2 Calvello

2 Cancellara (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Irsina

2 Lauria

2 Lavello

1 Maratea

8 Matera

7 Melfi

2 Montescaglioso

5 Palazzo San Gervasio

7 Potenza

1 Rionero in Vulture

3 Satriano di Lucania

1 Savoia di Lucania

1 Stigliano

1 Tito

1 Trecchina

2 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Toscana (domiciliato a Venosa)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 8

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

7 Puglia

GUARITI TOTALI N. 19

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 19

N. Comune

7 Avigliano

2 Filiano

2 Matera

4 Pietragalla

1 Pisticci

2 Rionero in Vulture

1 Ruoti

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.976

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.902

DECEDUTI RESIDENTI N. 316

GUARITI RESIDENTI N. 8.612

Note: a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, si registrano, con il bollettino odierno n. 1.129 guarigioni relative al periodo antecedente. Trattasi di soggetti già dichiarati guariti, nei tempi e nelle modalità previste dalle vigenti circolari ministeriali, dai servizi delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

Alle 1.129 guarigioni dovute a riallineamento, si sommano n. 19 guarigioni odierne, per un totale di n. 1.148 guarigioni.